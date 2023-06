Hydro-Québec n’est plus seule à convoiter l'énergie de Gull Island

La compagnie minière IOC cherche à décarboner ses activités très polluantes près de Labrador City et entend y arriver en profitant du potentiel hydroélectrique du fleuve Churchill, une source d’énergie propre que convoite aussi le gouvernement du Québec.

L'entrée en scène du géant du minerai de fer vient renforcer la position de négociation de Terre-Neuve-et-Labrador, qui a récemment entamé des discussions formelles avec le Québec sur l’avenir du contrat controversé de Churchill Falls, ainsi que la possible construction du projet Gull Island.

Hydro-Québec, dont les surplus énergétique pourraient avoir fondus d'ici 2027, a longtemps été la seule cliente envisagée pour ce dernier projet de barrage, en aval du fleuve Churchill.

IOC est au premier rang des pollueurs industriels de Terre-Neuve-et-Labrador, produisant 1 million de tonnes de gaz à effet de serre par an. Elle veut électrifier ses installations à l’aide d’éoliennes, mais surtout en augmentant ses achats en hydroélectricité. Jusqu’à 800 mégawatts d’électricité propre seront nécessaires, selon les prévisions actuelles.

« Il y a de la puissance hydroélectrique qui est disponible au Labrador donc c’est probablement pour nous la solution la plus simple. » — Une citation de Chantal Lavoie, chef des opérations, IOC

Chantal Lavoie indique que les pourparlers avec Hydro Terre-Neuve-et-Labrador sur une nouvelle ligne de transmission ont débuté il y a trois ans.

Il explique qu' IOC suit de très près l’évolution des discussions sur Gull Island, un projet de 2250 mégawatts évoqué à plusieurs reprises par le premier ministre du Québec, François Legault, comme solution possible pour répondre à la demande croissante en électricité de sa province.

La concurrence potentielle entre la société minière et Hydro-Québec est une question un petit peu délicate , a admis Chantal Lavoie en entrevue avec Radio-Canada, la semaine dernière. Je pense que les gens réalisent les besoins de chaque partie prenante et ça reste au gouvernement de Terre-Neuve de prendre la décision qui est meilleure pour la province.

T.-N.-L. n’a jamais été dans une meilleure position de négociation

Le premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, Andrew Furey, se réjouit de la situation. Sa province n’a jamais été dans une meilleure position de négociation, selon lui.

Auparavant, on ne pouvait pas utiliser l’énergie nous-mêmes. C’était l’un des problèmes avec le projet du Haut-Churchill. On [Terre-Neuve-et-Labrador] avait toute cette énergie, mais on n’en avait pas besoin [...] Ces jours-ci, je vous dirais qu’on a des clients dans cette pièce-ci , a-t-il soutenu devant le président-directeur général d’ IOC , Mike McCann, au moment de l’ouverture du nouveau bureau de Rio Tinto, la société mère d’ IOC , à Saint-Jean, le 30 mai dernier.

C’est tout à fait à l’avantage de Terre-Neuve d’avoir un nouvel acheteur potentiel , soutient le professeur titulaire à HEC Montréal, Pierre-Olivier Pineau.

Pierre-Olivier Pineau est expert en politiques énergétiques et professeur à HEC Montréal. Photo : Radio-Canada

Subitement, Hydro-Québec et le Québec ne sont plus les seuls acheteurs pour cette électricité-là, donc ça vient augmenter la valeur de l’électricité à la fois de Churchill Falls, donc du Haut-Churchill, et du projet Gull Island.

Éloïse Edom, professionnelle de recherche à l’Institut de l’énergie Trottier de Polytechnique Montréal, rappelle qu’Hydro-Québec demeure un client beaucoup plus grand qu' IOC . La compagnie minière vise l’achat de quelques centaines de mégawatts d’électricité, alors qu'Hydro-Québec achète déjà presque la totalité des 5428 mégawatts produits à la centrale de Churchill Falls.

Éloïse Edom est associée de recherche à l’Institut de l’énergie Trottier de Polytechnique Montréal. Photo : Radio-Canada / Jessica Rubinger

L’ordre de grandeur est différent , résume-t-elle, tout en ajoutant toutefois qu’ IOC est un client local et que sa présence à la table de négociation est un grand levier pour favoriser la construction de Gull Island.

Une nouvelle dynamique à la table de négociation?

Selon Normand Mousseau, directeur scientifique de l’Institut de l’énergie Trottier, si la modernisation des installations d' IOC vient raffermir la position de négociation de Terre-Neuve-et-Labrador, la situation pourrait aussi permettre une relation plus mature qui n’est pas une relation si tendue entre Saint-Jean et Québec.

En février dernier, le premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, Andrew Furey, a reçu son homologue du Québec, François Legault, pour discuter du renouvellement du contrat hydroélectrique de Churchill Falls. Photo : La Presse canadienne / Paul Daly

Andrew Furey et François Legault cherchent à enterrer la hache de guerre après des décennies de frictions liées au contrat existant sur l’électricité de Churchill Falls, qui prend fin en 2041. S’étalant sur 65 ans, sans possibilité de négociation, le contrat permet au Québec d'engranger des milliards de dollars en revendant l’électricité achetée à sa province voisine à un prix dérisoire : 0,2 cent le kilowatt-heure.

Si on a un partenaire économique comme IOC , ben, des deux côtés, il faut dire, "OK, notre négociation, elle doit être réelle pour qu'on puisse livrer la marchandise. On ne peut pas simplement se bagarrer" , affirme Normand Mousseau.

Moteur économique

IOC, qui emploie 2400 personnes, dit avoir rapporté 1,3 milliard de dollars à l’économie locale et payé 530 millions en impôts en 2022. Elle exploite depuis 1962 une mine de minerai de fer, un concentrateur et une usine de bouletages près de Labrador City, ainsi qu’une voie ferrée de 418 km permettant de transporter les boulettes jusqu’à Sept-Îles, sur la Côte-Nord du Québec.

La compagnie promet de réduire ses émissions de 50 % d’ici 2030 et d’être carboneutre d’ici 2050. Elle cherche à électrifier ses installations, surtout son usine de bouletage, où elle brûle du coke, une forme de charbon métallurgique capable d’atteindre des températures très élevées.

La mine de Rio-Tinto-IOC à Labrador-City. Photo : Rio-Tinto-IOC

Presque toutes les boulettes sont acheminées vers des aciéries. La production d’acier représente 2 % des émissions annuelles du Canada et 7 % des émissions mondiales, selon un rapport  (Nouvelle fenêtre) du Forum des politiques publiques parue en avril. Ce même document anticipe que la demande d'acier va augmenter de 10 à 40 % d'ici 2050 pour permettre la construction de panneaux solaires, d'éoliennes et de pylônes électriques.

Selon IOC , la demande du minerai de fer de la fosse du Labrador - qui est relativement plus pur, dont la transformation prend moins d'énergie et pourrait bientôt être complètement électrifiée - devrait bondir dans les prochaines années.

D'autres clients industriels possibles?

Pierre-Olivier Pineau rappelle que Rio Tinto est très présente au Québec et voudra maintenir de bonnes relations avec le gouvernement caquiste. Selon lui, Hydro-Québec reste très bien placée pour négocier et, en fait, c’est certain qu’une part de cette électricité va se trouver au Québec .

Il croit toutefois qu’ IOC risque de ne pas être le seul acheteur industriel local pour l’hydroélectricité du fleuve Churchill.

La mine Mont-Wright d'ArcelorMittal à Fermont pourrait être intéressée par l'hydroélectricité issu du potentiel projet de barrage de Gull Island sur le fleuve Churchill, selon Pierre-Olivier Pineau. Photo : MRC de Caniapiscau

Il souligne que la mine Mont-Wright d’ArcelorMittal se trouve à quelques kilomètres de la frontière labradorienne, près de Fermont. ArcelorMittal n’a pas répondu à une demande d’entrevue.

Selon le professeur, d’autres compagnies visant à produire de l’hydrogène pourraient aussi s’intéresser à la puissance en électricité propre du Labrador.