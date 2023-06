L’ours emblématique de Kapuskasing ira au dépotoir

Vingt-trois ans après son inauguration, l’ours noir devenu le symbole de Kapuskasing sera envoyé aux ordures dans les prochaines semaines. Les dommages sont beaucoup plus grands qu'il n'y paraît à première vue et le sculpteur de l’œuvre a donné le feu vert pour qu’il soit retiré et détruit.

Depuis avril, la rumeur circulait que le nouveau propriétaire du terrain sur lequel se trouvait l’ours planifiait l’enlever de son piédestal, vu l'état avancé de détérioration.

Il y a des gens qui m’ont approché: ‘’Nous, on veut sauver cet ours-là. Est-ce qu’il y a moyen de la sauver? Va voir si on peut faire quelque chose’’ , explique le sculpteur Normand Fortin, qui espérait bien le restaurer et l’amener ailleurs.

Il semblait [depuis] la route qu’on pouvait le sauver facilement, mais quand j’ai fait le tour puis j’ai été voir par en arrière? Il y avait du vandalisme qui s’était fait et l’eau s’était infiltrée. Ça aurait été trop de coûts puis trop de temps de réparation , assure-t-il.

L'eau s'est infiltrée dans le trou sur le corps de l'ours ce qui fait qu'il était irrécupérable, d'après le sculpteur Normand Fortin. Photo : Radio-Canada

Son constat : son œuvre est rendue à sa fin de vie.

Il a par la suite donné un coup de fil au propriétaire du terrain pour lui donner sa bénédiction concernant l'envoi de l'ours au dépotoir.

Un état de délabrement qui attire l'attention

De passage au Festival de la Saint-Jean de Kapuskasing, l’humoriste Daniel Grenier, ancien membre des Chick'n Swell, consacre une partie de son animation du gala d’humour à l’ours.

J’ai passé 4-5 fois devant [vendredi] et je me disais, ce n’est pas normal, son nez est "toute scrap", puis je trouvais ça triste , raconte-t-il dans une entrevue diffusée au Matin du Nord lundi.

Vendredi, l'humoriste québécois Daniel Grenier a offert une cure d'embellissement à la sculpture de l'ours. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Avant son spectacle, il demande au président du Festival de la Saint-Jean de l’amener au Canadian Tire afin d’acheter de l’uréthane et de la peinture pour refaire le nez de l'ours.

« J’ai fait ça le plus vite que j’ai pu. J’ai essayé de lui arranger un peu son nez pour qu’il soit un peu plus beau parce que je le trouve beau votre ours. Je le sais qu’il s’en va peut-être tranquillement, mais juste avant sa fin, au moins il va finir dignement. » — Une citation de Daniel Grenier, humoriste

En finissant leur spectacle au Festival de la Saint-Jean, les humoristes Stéphane Fallu et Daniel Grenier sont allés terminer leur retouche sur les nez de l'ours. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Un ours qui n’a jamais fait l’unanimité

Ce n’est pas seulement la détérioration de l’ours qui attire les blagues. Ses proportions n’ont jamais fait l’unanimité autant chez les Kapuskois qu'à l’échelle provinciale.

Dans un jeu-questionnaire sur la culture franco-ontarienne diffusée dans une radio communautaire d'Ottawa mardi matin, l’animateur Nicholas Monette lance cette question : Dans quelle ville trouve-t-on un ours avec des pattes trop courtes, proportionnellement au reste de son corps ?

Kapuskasing en était la réponse. Normand Fortin se défend en disant que l’art est subjectif.

La ville de Kapuskasing vend toujours des cartes postales avec la sculpture de l'ours. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

C’est une interprétation d’un ours. Il y a des gens qui ont des opinions: ''le nez trop long, il a les oreilles trop courtes.’’ C’est toujours comme ça, l’art, ça ne discute pas, les goûts sont différents pour chacun.

Pourquoi une sculpture d’ours à Kapuskasing?

Peu de gens connaissent la légende, mais cette sculpture représente le plus gros ours jamais tué en Ontario.

Il faut remonter à l'automne 1993, alors qu'un camionneur du Nouveau-Brunswick s'en est tiré sans blessure après avoir percuté un énorme ours noir à 1 kilomètre à l’ouest de Kapuskasing.

En septembre 1993, le journal local décrivait qu'un semi-remorque avait frappé le plus gros ours jamais recensé en Ontario. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Cet [espèce] d'ours-là d’habitude aurait été peut-être un 150 à 200 livres, cet ours-là pesait 760 livres , raconte l’ancienne conservatrice du Musée Ron-Morel.

Afin de commémorer la légende, la chambre de commerce du district de Kapuskasing a commissionné alors Normand Fortin afin d’embellir son ancien bureau sur la route 11.

Normand Fortin travaille dans son atelier pour créer l'ours. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Ils m’ont approché avec cette idée, moi en tant que jeune artiste, j’étais pimpant et prêt à produire toute sorte de pièces , raconte le sculpteur de Kapuskasing dont on peut voir les œuvres entre autres devant le Centre de Loisirs, à l’aréna et au Centre d’accueil.

À l'hiver 2000, Normand Fortin supervisait les travaux d'installation de son œuvre à côté du bureau de la chambre de commerce. Photo : Radio-Canada / Avec la permission du Musée Ron-Morel

M. Fortin mettra six mois afin de compléter l’ours. Il se rappelle le long processus en atelier et du déplacement de l’œuvre. Ça a été une belle expérience , raconte-t-il.