Les températures qui oscilleront autour de 30 degrés Celsius au cours des prochains jours et l’absence de précipitations prévue pour au moins quatre jours dans le nord du Québec compliquent les efforts des pompiers et des autorités qui tentent toujours de contenir plus de 80 brasiers.

Selon les plus récentes données présentées mardi matin par la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Maïté Blanchette Vézina, 87 feux sont toujours actifs en zone intensive et 23 de plus en zone nordique.

En zone intensive, 17 feux sont toujours considérés comme hors de contrôle , 26 sont maîtrisés tandis que les autres sont contenus . En zone nordique, un seul brasier est considéré comme maîtrisé et 18 sont en observation .

Or, le temps chaud et sec prévu au moins jusqu’à dimanche pourrait attiser de nombreux brasiers, en plus d’en allumer d’autres, a souligné la ministre.

On pourrait assister à une reprise de la vigueur de plusieurs feux que nous avions réussi à placer sous contrôle , redoute Mme Blanchette Vézina.

La ministre des Ressources naturelles du Québec et des Forêts, Maïté Blanchette Vézina. Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

« Cette semaine sera critique au Québec en raison des températures élevées attendues et du peu de précipitations prévues au cours des quatre prochains jours. » — Une citation de Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts

En prévision du temps chaud et des vents des prochains jours, l’indice d’inflammabilité passera d' élevé à extrême dans plusieurs régions.

Des mesures préventives seront déployées dans plusieurs régions. Le périmètre d’interdiction à la forêt publique sera notamment agrandi dans les régions de l’Abitibi-Témiscamingue, de la Mauricie, du Nord-du-Québec, au Saguenay–Lac-Saint-Jean et sur la Côte-Nord.

L’interdiction de faire des feux à ciel ouvert partout au nord du fleuve Saint-Laurent est aussi maintenue jusqu’à nouvel ordre. Cette interdiction comprend l’usage de lanternes à combustibles, les feux de cuisson, tout dispositif produisant des étincelles ainsi que les feux d’artifice.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Avec l’arrivée de la fête nationale et de la fête du Canada dans les prochaines semaines, on va demander à la population, aux organismes de la société civile, aux municipalités d’user d’une extrême prudence , a prévenu la ministre des Forêts.

La saison très hâtive des feux de forêt cette année a déjà consumé plus de 1,4 million d’hectares de forêt au Québec, soit 182 fois plus que la moyenne des 10 dernières années à pareille date.

Plus de 1500 pompiers forestiers combattent actuellement les nombreux brasiers qui ravagent les forêts du Québec.