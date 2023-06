Statistique Canada rapporte que la N.-É. connaît une surmortalité « significative »

Une surmortalité est lorsque les décès sont supérieurs à ce qui serait normalement prévu. C’est aussi un signal pour les responsables de la santé publique que quelque chose de préoccupant se produit et doit être résolu.

Les impacts indirects de la pandémie doivent être pris en compte, comme les rendez-vous médicaux ou les traitements manqués, ou les cas où des personnes sont mortes du virus avant d'être testées ou traitées , indique un porte-parole de l'agence dans un communiqué. La surmortalité est une mesure clé qui explique ces effets.

Un épidémiologiste du contrôle des infections à l'Université de Toronto, Colin Furness, dit que la surmortalité aide aussi à attirer l'attention sur les décès qui ne sont pas officiellement répertoriés comme provenant de la COVID-19, même s'il peut avoir été un facteur contributif.

La COVID-19 a de nombreux effets pernicieux sur tout le corps et nous en sommes encore à l'apprentissage , admet-il.

Le 30 avril 2021, le médecin hygiéniste en chef Robert Strang (à droite) et le premier ministre Iain Rankin (à gauche) ont présenté des statistiques sur la répartition par groupe d'âge des cas actifs de COVID-19 en Nouvelle-Écosse. Photo : Len Wagg / Gouvernement de la Nouvelle-Écosse

Alors que la Nouvelle-Écosse a reçu des éloges au début de la pandémie pour sa réponse, tout a changé avec l'arrivée du variant Omicron en décembre 2021.

Omicron à la base de la surmortalité en N.-É.

Statistique Canada rapporte que la province a commencé à connaître des périodes de surmortalité importante au début de 2022. Plus précisément lors des quatre semaines se terminant le 12 février 2022, au cours desquelles il y a eu un record de 65 décès liés à la COVID-19.

On estime que 1014 décès supplémentaires sont survenus au cours de cette période, soit 18,2 % de plus que prévu.

Statistique Canada a désigné les maladies cardiaques comme un autre facteur pouvant avoir contribué à la surmortalité. Elles ont causé 175 décès au cours de cette même période.

Colin Furness rappelle que la COVID-19 a un effet terrible sur le système vasculaire, de sorte que ces décès ne sont pas une surprise.

Statistique Canada a également révélé qu'au cours de la période de 28 semaines se terminant le 4 février 2023, il y a eu 975 décès supplémentaires, soit 17 % de plus que prévu.

Au cours de cette période, 210 décès étaient dus à la COVID-19, tandis que la grippe et la pneumonie représentaient 90 décès.

Les salles d'attente des services d'urgences en Nouvelle-Écosse étaient débordées par les gens qui souffraient de maladie respiratoire au cours de l'hiver 2022-2023. Photo : Getty Images / SDI Productions

Mais Statistique Canada précise que les données qui lui ont été fournies sont encore très incomplètes . Dans environ 30 % des décès survenus au cours de cette période, la cause n'a pas encore été déterminée ou rapportée à l'agence.

Cela ne surprend pas Colin Furness, qui croit que le Canada ne parvient pas à signaler les décès en temps opportun.

Mais les données disponibles suggèrent que non seulement la COVID-19 est le tueur numéro 3 [au niveau national], mais il contribue à l'augmentation du numéro 1 et du numéro 2, qui sont le cancer et les maladies cardiovasculaires , dit-il.

Vieillissement de la population

Statistique Canada a déclaré que le vieillissement de la population de la Nouvelle-Écosse est également en partie à l'origine de la surmortalité, même si sa modélisation tente de tenir compte de ce genre de facteurs.

Le nombre de décès peut être affecté par des changements dans la composition de la population, en raison de l'immigration, des changements dans les taux de mortalité et des effets du vieillissement de la population , indique le communiqué de l'agence.

Dans le contexte canadien, avec une population vieillissante et croissante, le nombre de décès a augmenté régulièrement au cours des dernières années, donc un nombre plus élevé de décès serait attendu, avec ou sans la COVID-19.

Depuis le début de la pandémie, les autorités de la province ont déclaré que 869 personnes sont mortes de la COVID-19 en Nouvelle-Écosse, dont 383 depuis le 1er juillet 2022.

Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse est convaincu que ses chiffres sont exacts, et précise que ces décès attribués à la COVID-19 capturent à la fois les personnes mortes du coronavirus ou d’un facteur aggravant.

Avec les informations de Richard Woodbury de CBC