Des millions pour la revitalisation du centre-ville et la réfection du Colisée de Rimouski

Il s’agit d’une hausse de 25 % des investissements comparativement au dernier plan quinquennal de la Ville.

C’est en 2026 que Rimouski investira le plus d’argent dans ses infrastructures. Des projets d'une valeur totale de près de 50 millions de dollars sont prévus.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

De cette somme, 12 millions de dollars seront alors consacrés à la mise en valeur du centre-ville, particulièrement la place des Anciens-Combattants.

Il s’agit de la priorité pour commencer le quartier de la culture , selon le maire de Rimouski, Guy Caron. Celui-ci estime que 20 millions de dollars seront consacrés exclusivement au secteur du centre-ville délimité par l’avenue de la Cathédrale et par la rue des Marins.

Pendant ce temps, près de 17 millions de dollars seront investis entre 2024 et 2026 dans la revitalisation du quartier Rimouski-Est.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Refaire une beauté au Colisée pour la Coupe Memorial

La Ville ne s’en cache pas : une des motivations derrière les millions de dollars qui seront investis au Colisée Financière Sun Life est la volonté de l’Océanic de Rimouski d’être l'hôte de la finale de la Coupe Memorial en 2025.

Une somme de 4,6 millions de dollars est donc prévue à compter de l’an prochain pour procéder à une mise à niveau du Colisée afin de répondre aux normes de la Ligue canadienne , a affirmé le maire Caron.

Le Colisée sera rénové par la Ville de Rimouski. (Photo d'archives) Photo : Océanic/IFTEN REDJAH

Les autres investissements seront faits entre 2027 et 2028 pour le revêtement extérieur du bâtiment.

La Ville prévoit également des sommes pour le projet de stade multisports. Maintenant évalué à plus de 40 millions de dollars, le plan québécois d'immobilisations avancera 21,5 millions de dollars entre 2026 et 2028.

La voirie est un autre volet important du PQI 2024-2028 de Rimouski. Près de 42 millions de dollars sont prévus pour divers projets de réfection.

On ne parle pas uniquement de pavage et d’asphaltage, on parle aussi d’ajustement des voies , a expliqué Guy Caron. Il a donné l'exemple de la réduction de la largeur d’un tronçon de l’avenue de la Cathédrale, notamment pour y aménager des pistes cyclables et de la verdure.

Le plan a été adopté par le conseil municipal lors de sa séance de lundi soir.

Avec les informations de Marie-Christine Rioux