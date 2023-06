On approche de la période la plus mortelle sur les routes du Québec. Année après année, ce sont les 75 jours entre la Saint-Jean-Baptiste et la fête du Travail , met en garde Marco Harrison, porte-parole en matière de sécurité routière chez CAA-Québec, en entrevue à D'abord l'info, sur les ondes d'ICI RDI.

En 2022, 116 personnes étaient décédées durant cette période. C'est près du tiers des décès de toute l’année concentré sur la période estivale , précise-t-il, rappelant qu’en 2022, les longues fins de semaine de la Saint-Jean et de la fête du Canada avaient été particulièrement meurtrières.

Selon un sondage réalisé par CAA-Québec, 57 % des Québécois affirment qu’ils prendront leurs vacances dans la province. M. Harrison rappelle que parmi les régions particulièrement touchées en 2022, plusieurs sont des destinations vacances, comme la Gaspésie, les Îles-de-la-Madeleine et le Lac-Saint-Jean, entre autres. Dans ces régions, il y a plus de gens qui connaissent moins bien le réseau routier, donc ils vont chercher la route à suivre pour se rendre à leur destination , poursuit-il.

Selon Francis Bernardin, chef intérimaire du Service de la sécurité routière et récréotouristique à la SQ , les conducteurs doivent également redoubler de prudence durant l'été en raison de la cohabitation d'usagers multiples .

« On passe de la motocyclette aux véhicules, puis aux véhicules récréatifs. [...] On parle aussi de déplacements accrus en période estivale en raison des vacances. Les gens conduisent sur de plus longues périodes, donc la fatigue peut aussi entrer en ligne de cause. » — Une citation de Francis Bernardin, chef intérimaire du Service de la sécurité routière et récréotouristique à la Sûreté du Québec

Opération provinciale

La SQ sera d’ailleurs davantage présente sur les routes du Québec, mardi, pour cette opération réalisée avec 28 corps policiers municipaux.

Les trois comportements ciblés sont la vitesse excessive, la conduite avec les facultés affaiblies et la distraction, énumère M. Bernardin en entrevue à Tout un matin, sur les ondes d'ICI Première.

Les policiers seront particulièrement présents le long des routes numérotées, où la limite de vitesse se situe entre 70 km/h et 90 km/h, puisque ce sont des routes où les voies se rencontrent et où il y a des dépassements dangereux .

Plus de 40 % de nos collisions mortelles surviennent sur ces routes , affirme-t-il.