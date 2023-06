La police des transports affirme que des pirates électroniques ont eu accès à 186 fichiers, et qu’elle effectue un examen afin de déterminer quelles informations ont été compromises. Elle assure que son réseau n’a pas été touché, qu’il n’y aura pas d’effet sur les enquêtes policières, et que la vulnérabilité du logiciel a maintenant été réparée.

Une enquête est également en cours, menée par des équipes de cybercriminalité de la Gendarmerie royale du Canada, à Montréal et à Vancouver.

L’attaque a visé le logiciel MOVEit, qui est utilisé par de nombreuses entreprises et gouvernements pour partager des fichiers. Le gang Cl0p, l’un des groupes de cybercriminalité les plus actifs au monde, réclamait une rançon auprès de ses victimes, menaçant de publier les données en ligne. Il a aussi affirmé qu’il effacerait toutes les données volées auprès de gouvernements, municipalités, et services policiers.

La compagnie mère américaine de MOVEit, Progress Software, a mis ses clients au courant de l'intrusion informatique le 31 mai et leur a fourni un correctif, mais des experts affirment que des dizaines ou même des centaines d’entreprises auraient déjà pu avoir été victimes de fuite de données, sans s'en rendre compte.

Les victimes de l’attaque incluent notamment le gouvernement de la Nouvelle-Écosse, le ministère des Transports de l’Oregon, British Airways, et la BBC . Les données de près d’une centaine de milliers de personnes en Nouvelle-Écosse, y compris de nombreux employés de la fonction publique, auraient été compromises.

Un haut fonctionnaire de l'agence américaine de cybersécurité et de sécurité des infrastructures affirme que les États-Unis n’ont aucune preuve de coordination entre Cl0p et le gouvernement russe .