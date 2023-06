Dans un rapport publié mardi, la vérificatrice précise que le tiers des rapports d’évaluation des programmes produits entre 2019 et 2021 indiquaient que des changements internes étaient prévus, mais ne précisaient pas les changements en question ni ne fournissaient d’échéancier de mise en œuvre .

Elle ajoute que le Secrétariat du Conseil du Trésor, qui avait pour mandat de formuler des instructions au sujet des rapports annuels des ministères, n'atteindra probablement pas la cible d'avoir une évaluation de 250 programmes d'ici le 31 mars 2024.

Pour y arriver, il faudrait que les ministères effectuent 74 évaluations de programmes par année, soit plus du double de la moyenne annuelle observée jusqu’ici , indique la vérificatrice.

« Les grandes sociétés cotées en bourse doivent faire rapport chaque trimestre sur ce qu’elles ont accompli. [...] Pourquoi le gouvernement ne devrait-il pas faire de même? » — Une citation de Bonnie Lysyk, vérificatrice générale de l'Ontario (communiqué)

Coût de la sécurité des tribunaux

Mme Lysyk donne l'exemple d'une évaluation faite par le ministère du Solliciteur général du Programme de financement de la sécurité des tribunaux et du transport des détenus, à la suite de dépassements de coût.

L’évaluation externe du programme a fait état de pratiques inefficaces dans la conception et la prestation du programme et révélé que le programme ne comportait pas de mesures du rendement axées sur les résultats , raconte la vérificatrice dans son rapport.

Elle note toutefois que le Ministère n'a accepté que deux des 18 recommandations de l'évaluation. L’une concernait le maintien du statu quo quant à son approche d’affectation des fonds aux municipalités et l’autre concernait l’élaboration d’un cadre de mesure du rendement, dit-elle. De l’avis du Ministère, les autres recommandations exigeaient des travaux d’élaboration et d’analyse plus poussés pour évaluer la viabilité, ainsi que des efforts concertés de tous les intervenants du secteur de la justice.