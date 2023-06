Accidents mortels : des appels lancés pour améliorer la sécurité des conducteurs de VTT

Les appels se multiplient pour demander l’amélioration de la sécurité des conducteurs de véhicules tout-terrain (VTT) après que trois personnes aient perdu la vie dans trois accidents différents survenus au Manitoba et en Saskatchewan durant la fin de semaine du 10 juin.

Parmi les victimes se trouve notamment Wyatt Ewen, un jeune garçon de 13 ans originaire de Saskatoon.

Le jeune Wyatt Ewen allait fêter ses 14 ans quelques jours après l'accident. Photo : (Gracieuseté : Melanie Rocheleau)

Selon Myron Skoberne, un ami proche de la famille, l’adolescent faisait du VTT sur la propriété de ses grands-parents à Pike Lake, au sud de la Ville des Ponts, lorsque l'accident s'est produit. Son corps a été retrouvé un peu plus tard sous le véhicule.

Il avait une marque sur le côté du visage, une ecchymose. C'est une indication que si le casque avait été porté, il n'aurait pas eu cette marque , explique M. Skoberne.

J'avais l'habitude de lui dire de porter un casque et il me répondait : ''oncle Myron, je porte toujours mon casque''. Là, il ne l'a pas mis et quand une machine de plusieurs centaines de kilos vous tombe dessus, vous êtes pratiquement foutu.

Wyatt Ewen, qui devait fêter ses 14 ans quelques jours plus tard, était aussi sur le point d'obtenir son diplôme de 8e année de l'Escadron 574 Dakota des Cadets de l'Aviation royale du Canada.

Il avait tellement de potentiel , se désole Myron Skoberne. Il est tragique que sa vie ait été si courte.

Un besoin urgent de réglementer la conduite en VTT

Entre 2016 et 2020, il y a eu, en moyenne, 167 décès par an au Canada où la victime conduisait un véhicule tout-terrain spécial ou un autre véhicule à moteur conçu principalement pour une utilisation hors route , selon les données de Statistique Canada.

En Saskatchewan, 29 personnes ont été tuées et 310 ont été blessées dans des accidents de VTT sur les routes publiques de la province entre 2012 et 2021, selon la Société d’assurances de la province (SGI).

La majorité des accidents et des décès liés à l'utilisation de VTT se produisent toutefois sur des routes privées. Or, ces incidents ne sont pas inclus dans les données de SGI .

Des experts estiment que la mort prématurée de Wyatt Ewen accentue la nécessité d'une réglementation plus stricte en matière de sécurité.

Selon le directeur général de l'Association de véhicules tout-terrain (VTT) de la Saskatchewan, John Meed, la formation devrait être obligatoire.

À moins d'avoir suivi un cours de formation approuvé, les conducteurs de 12 à 15 ans devraient être supervisés s'ils se trouvent sur une propriété publique. Nous avons contacté le gouvernement, qui s'est dit favorable à l'idée, mais rien n'a encore été fait , critique M. Meed.

Selon Statistique Canada, près de la moitié des accidents mortels de VTT survenus entre 2013 et 2019 étaient dus à des renversements. Le même rapport révèle que dans au moins 33 % de ces décès , le conducteur roulait sur un terrain dangereux, sur une pente ou dans un virage.

De telles données poussent John Meed à plaider pour le système d'enregistrement des VTT , car selon lui, cela pourrait permettre de dégager des fonds afin de développer des pistes sûres.

De son côté, le directeur général du Conseil canadien du quad (CCQ), Wayne Daub, recommande vivement aux conducteurs de VTT et aux parents, en plus de la formation, le port obligatoire du casque ou la limitation de la vitesse.

Les données de Statistique Canada indiquent qu'au moins 33 % des conducteurs ne portaient pas de casque lors des accidents mortels de VTT survenus entre 2013 et 2019.

Avec les informations de Pratyush Dayal