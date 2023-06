Des problèmes de zonage freinent des projets à Peggy’s Cove

Une douzaine de personnes se sont rassemblées lundi soir pour l'assemblée générale annuelle de la Commission de Peggy’s Cove.

La propriétaire Eleanor McCain, fille de l'un des fondateurs de l'empire McCain Foods, a demandé pourquoi ses demandes de rezonage pour certaines de ses propriétés n'avaient pas encore été traitées.

C’est une entrave au développement économique , a dit Eleanor McCain lors de la réunion.

Madame McCain dit qu'elle a entrepris des rénovations majeures sur certaines des six propriétés qu'elle possède, mais qu’une seule, une boutique de cadeaux, est en zone commerciale et donc a pu ouvrir cette année.

Eleanor McCain possède deux parcelles de terrain à Peggy's Cove où elle envisage d'ouvrir diverses entreprises et espaces artistiques. Photo : Radio-Canada

La Commission de Peggy's Cove a d'emblée rejeté les demandes d'exemption pour les cinq autres bâtiments, en disant qu'un nouveau règlement sur l'utilisation des terres est en train d’être rédigé.

La présidente de la Commission, Nicole Campbell, a expliqué que la Commission espérait à l'origine traiter les demandes de rezonage de Madame McCain lorsque le nouveau règlement municipal entrerait en vigueur au printemps, mais il y a eu des retards. Nicole Campbell a précisé que le travail se poursuit dans ce dossier.

Nous examinons les demandes de rezonage , a-t-elle assuré. C'est toujours en discussion .

La présidente a aussi fait part que la Commission attendait des conseils juridiques de la province sur la façon de traiter les demandes.

Le petit village de Peggy's Cove sur la côte sud de la Nouvelle-Écosse accueille des centaines de milliers de visiteurs chaque année. Photo : Tourisme Nouvelle-Écosse

La Commission de Peggy’s Cove est responsable des décisions de planification et de développement pour la zone afin de s'assurer que les opportunités commerciales sont équilibrées avec la nécessité de préserver la communauté. Environ 30 résidents permanents vivent dans le village, et ils accueillent plus de 700 000 touristes chaque année.

Le plan de règlement proposé traite de tout, de la taille du logement à la réglementation sur les matériaux de construction. Cela verrait également certaines zones résidentielles le long de la route Peggy's point transformée en zones mixtes à des fins commerciales, résidentielles et communautaires, ce qui rendrait les plans d’Eleanor McCain pour ces bâtiments conformes à la zone où ils se trouvent.

Frustrations du non-respect des règlements

D'autres résidents présents à la rencontre, comme Julia Manuel, ont demandé comment les règlements actuels sont appliqués, car à leur avis certaines personnes ne respectent pas les règles.

Il y a des choses qui se passent qui n'ont certainement pas été approuvée par la communauté , a-t-elle dit.

Les commissaires ont expliqué qu'en vertu de la Loi sur la Commission de Peggy’s Cove, leurs seules options étaient d'envoyer des lettres aux propriétaires fonciers pour leur indiquer qu’ils ne se conforment pas.

La plateforme d'observation de Peggy's Cove rend l'endroit plus accessible et a nécessité de long travaux. Photo : La Presse canadienne / Andrew Vaughan

Après cela, si rien ne change, la législation leur permet d'imposer une amende de 50 $ ou de poursuivre le propriétaire en justice.

C'est assez onéreux , a déclaré la commissaire Jeannie Chow. Nous ne sommes actuellement pas soutenus par un agent de conformité comme de nombreuses autres juridictions. Alors, bien sûr, ça pose des problèmes.

« Je pense que c'est un problème pour tous les Néo-Écossais, car Peggy’s Cove n'est pas seulement une icône provinciale, c'est une icône nationale. » — Une citation de Eleanor McCain, propriétaire de bâtiments à Peggy’s Cove

Nouvelle réglementation prête cet automne

Le règlement proposé comprend un nouvel agent d'aménagement nommé par la commission qui prendrait en charge les permis d'aménagement, les demandes d'exemption et l'exécution.

La ministre du Développement économique de la province a déclaré qu'elle s'était engagée à mettre à jour la législation actuelle pour permettre de meilleurs outils d'application.

Les commissaires ont déclaré qu'ils espéraient tenir une deuxième réunion publique sur le nouveau règlement à la mi-juillet. Il y aura une autre série de modifications, avec une version finale qui reviendra pour une audience publique d'ici la fin du mois d'août.

La commission espère ensuite envoyer le règlement pour approbation provinciale finale en septembre.

Avec les informations de Haley Ryan de CBC