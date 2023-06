Réouverture partielle de la route 4 sur l’île de Vancouver prévue en fin de semaine

La route 4, la voie principale entre les municipalités de Port Alberni, Ucluelet et Tofino et le reste de l’île de Vancouver, devrait rouvrir pour une circulation limitée, d’ici samedi.

La route a été fermée le 6 juin à cause de l’incendie de forêt Cameron Bluffs, isolant du même coup les quelque 20 000 habitants de la région du reste de l'île. Un long détour passe par un chemin forestier, nécessitant quatre heures pour parcourir 90 kilomètres.

Le gouvernement provincial affirme qu’une voie de circulation à sens unique en alternance rouvrira d'ici le 24 juin. Des mesures de sécurité ont été mises en place, y compris l’installation d’une barrière temporaire en béton dans la voie vers l’est [...], ainsi que des filets protecteurs suspendus par des grues , dit un communiqué.

Le feu de forêt, qui couvre une superficie de 2,3 km2, a été maîtrisé par le service de lutte contre les feux de forêt de la province.

Appels pour une solution de remplacement

Des maires des communautés de l’île de Vancouver réclament une solution à long terme en cas de problèmes semblables, à l'avenir, avec la route 4.

Sa fermeture cause d’importantes inquiétudes pour les commerçants et résidents des communautés touchées. Certaines épiceries ont imposé des limites d'achat sur des produits de première nécessité. Des endroits qui normalement seraient en haute saison touristique sont déserts. Le maire de Tofino, Dan Law, parle d’une baisse de 80 % de l’affluence touristique.

On préférerait avoir deux autoroutes qui relient notre communauté. [...] Si cela n’est pas possible, une autre solution serait d’avoir trois chemins forestiers qui sont bien maintenus et prêts en tout temps à être convertis en déviation , dit la maire de Port Alberni, Sharie Minions.

Le détour actuel demeurera ouvert pendant la réouverture limitée de la route 4 en fin de semaine. Une tour a aussi été installée à mi-chemin, permettant la transmission de communications cellulaires dans un périmètre d’un kilomètre.

