Les camionneurs ont besoin de soutien psychologique après un accident, selon des experts

Selon le gérant des opérations chez l'entreprise de transport Horizon international Distributors, Luc Dubé, les intersections non contrôlées, comme celle de Carberry, sont bien connues des camionneurs.

Cette section-là de la numéro 1 et de la 5 au Manitoba, ce n’est pas la seule dans notre pays. C’est une réalité des transporteurs sur les autoroutes non seulement canadiennes, mais américaines aussi , explique-t-il.

D’après lui, les accidents de la route peuvent occasionner des réactions traumatiques chez toutes les personnes impliquées, dont les camionneurs.

Il faut leur donner le temps de récupérer , affirme-t-il. Il faut leur donner les ressources, [les] encourager à aller en parler avec quelqu'un, s'assurer qu'en premier lieu, ils peuvent récupérer mentalement parce que c’est un événement terrible à vivre.

À l’heure actuelle, il n’existerait pas de programme provincial ou national de soutien psychologique pour les camionneurs, selon M. Dubé.

Il estime toutefois que le soutien peut être fourni par l'entreprise qui emploie le camionneur.

Que l’employé prenne le temps d’évaluer sa condition mentale, d’en prendre considération et de prendre l’aide disponible parce qu’il y a beaucoup d’aide disponible , affirme-t-il.

Une industrie complexe

Pour Cécile Bardon, qui est professeure au département de psychologie à l'Université du Québec à Montréal, la complexité de l’industrie du camionnage, où cohabitent de très grandes et de petites entreprises, des salariés et travailleurs autonomes, rend difficile la concertation en matière de soutien psychologique.

La capacité à travailler ensemble pour le bien-être et la santé mentale et physique des travailleurs n'est pas facilitée par ce genre d’industrie , estime la chercheuse.

« C’est une industrie où les valeurs masculines traditionnelles sont très fortes et donc la notion de blessures psychologiques et de besoins psychologiques, c’est quelque chose qui n’est pas forcément mis de l’avant en premier. » — Une citation de Cécile Bardon, professeure au département de psychologie à l'Université du Québec à Montréal

Toutefois, il ne faut pas minimiser ce genre d’accident qui peut laisser énormément de traces très très importantes, à la fois chez le camionneur [...], que chez ses collègues, amis et collaborateurs .

En effet, de tels événements peuvent réactiver des traumatismes liés à des expériences passées, explique celle qui a participé à une étude visant à évaluer un programme pilote de prévention précoce du stress post-traumatique chez les camionneurs.

Lorsque de telles tragédies surviennent, il est important d’agir rapidement, selon elle. Plus on agit de manière précoce [...], plus on a des chances d’aider toutes les personnes impliquées à avoir une trajectoire de récupération [...] rapidement.

Cependant, intervenir rapidement nécessite une structure au préalable, fait valoir Mme Bardon.

Il faut avoir des services qui sont prêts à agir dès qu’on en a besoin. Et c’est là où on a encore des difficultés , déclare-t-elle.

Avec les informations d'Abdoulaye Cissoko