Dominique Savoie, première femme à la tête de la haute fonction publique québécoise

Cette nomination, d'abord annoncée par le quotidien La Presse mardi, sera entérinée mercredi par le Conseil des ministres.

Durant la pandémie de coronavirus, le ministre de la Santé du Québec, Christian Dubé, avait chargé Dominique Savoie de faire le diagnostic du réseau de la santé afin d'ouvrir la voie à la révision de ses structures avec le Plan santé.

Dans son rapport,  (Nouvelle fenêtre) qu'elle avait déposé à la mi-juin, l'an dernier, Mme Savoie proposait de remédier à certaines lacunes constatées dans le système de santé québécois en misant sur une gestion de proximité. Elle avait recommandé au gouvernement de la Coalition avenir Québec (CAQ) de rapprocher les décisions liées à l’organisation et à la fluidité des soins et des services le plus près possible du terrain .

Dans la jeune soixantaine, Dominique Savoie a commencé dans les années 1980 sa carrière dans la fonction publique du Québec, où elle a grimpé les échelons.

Mais en 2016, le premier ministre d'alors, Philippe Couillard, l'avait démise de ses fonctions de sous-ministre aux Transports, après que Mme Savoie eut été mise en cause dans des allégations d'irrégularités. La sous-ministre était soupçonnée d'avoir fermé les yeux sur des pratiques douteuses.

L'Unité permanente anticorruption (UPAC) avait été saisie du dossier, mais le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) avait par la suite conclu qu'il n'y avait pas matière à poursuite. De même, Mme Savoie avait été blanchie d'une accusation d'outrage au Parlement.

En 2018, alors dans l'opposition, la CAQ avait critiqué Dominique Savoie. Le député Éric Caire l'avait qualifiée de mauvaise administratrice tandis que son collègue Simon Jolin-Barrette avait, lui, accusé les libéraux de placer leur monde en la renommant à un poste d'importance.

En obtenant du gouvernement caquiste le plus haut poste de la fonction publique, Dominique Savoie succédera à Yves Ouellet.