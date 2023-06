Des croisières sur la rivière Saint-Maurice cet été

Il sera à nouveau possible d’effectuer des croisières sur la rivière Saint-Maurice, à Trois-Rivières, cet été et elles seront propulsées à l’électricité. Le Musée Boréalis a décidé de se transporter sur l’eau.

Les virées en pontons électriques seront offertes dès le 28 juin prochain au public. Les balades n'ont pas encore commencé qu’elles sont déjà très populaires. Déjà, 80 % des billets sont vendus. Le Musée compte ajouter de nouvelles plages très bientôt.

L'expérience intitulée Histoire sur l'eau sera d'une durée de 75 minutes. Tout au long du trajet, les passagers seront bercés par une voix qui incarne la rivière, le tout entremêlé de témoignages liés à l'industrie des pâtes et papiers.

Notre but, à Boréalis, c'est vraiment de faire l'interprétation de l'histoire des pâtes et papiers, mais sous toutes ses formes, alors, pour nous, c'est comme une nouvelle façon de raconter l'histoire des pâtes et papiers , explique la directrice générale de Culture Trois-Rivières, Nancy Kukovica.

Les croisières débuteront le 28 juin 2023. Photo : Radio-Canada

Le contenu qu'on retrouve à l'intérieur du musée n'est pas le même que celui qu'on retrouve dans l'Histoire sur l'eau , précise Romain Nombret, le directeur du patrimoine à Culture Trois-Rivières.

Les deux pontons, qui peuvent accueillir jusqu'à 12 personnes chacun, ont été fabriqués sur mesure par l'entreprise Technikal de Shawinigan.

Ils ont été baptisés Laurent et Maurice, en l’honneur des deux grands cours d’eau de la région.

Le projet est évalué à plus de 500 000 $.

D’après le reportage de Charles-Antoine Boulanger