Risque extrême d’incendie et chaleur dans le Nord ontarien

Les communautés concernées par les avertissements incluent Hearst, Kapuskasing, Smooth Rock Falls, Greenstone, Red Lake et Kenora.

Des températures maximales entre 27 et 33 degrés sont prévues.

Presque tout le Nord-Ouest de la province est sous un avertissement de chaleur, à l'exception de la région autour du lac Supérieur.

Selon la carte d’information sur les feux de forêt du ministère des Richesses naturelles et de Forêts, le risque d’incendie est extrême pour ses secteurs, de même que pour Thunder Bay, le Grand Sudbury et Espanola, entre autres.

À 7 h mardi matin, les Services d’urgence, d’aviation et de lutte contre les feux de forêt (SUALFF) faisaient état de 53 feux en Ontario, dont 20 dans le Nord-Est et 33 dans le Nord-Ouest.

Une majorité des feux en Ontario se trouve dans le Nord-Ouest en date du 20 juin.

Parmi les feux à souligner, il y a notamment celui identifié comme Sioux Lookout 7, au nord de la Première Nation de Cat Lake.

Il a atteint une superficie de 16 002,79 hectares et n’est toujours pas maîtrisé.

Quelques autres feux à souligner Quelques autres feux à souligner Nom de l'incendie Emplacement approximatif Superficie en hectares État Nipigon 13 À l’ouest du lac Ogoki 3077,3 Non maîtrisé Red Lake 28 À 50 kilomètres au nord de la Première nation de Lac Seul 4238,7 Non maîtrisé Chapleau 3 À 2 kilomètres au sud du lac October 3916,9 Non maîtrisé Sudbury 17 À 3 kilomètres à l’ouest du lac Madawanson 5857 Non maîtrisé Cochrane 7 À 7 kilomètres au nord-est du lac Abitibi 10 719 Non maîtrisé Kirkland Lake 5 Au nord du lac Lady Evelyn 2 300 Non maîtrisé Wawa 3 Au sud du lac Trent 6 678 Contenu

Isabelle Chenard, agente d’information sur les incendies, affirme que la chaleur et le temps sec pourraient favoriser une augmentation du nombre de feux et l'intensité de ceux que les pompiers combattent en ce moment, après une semaine plus calme.

Elle souligne que malgré un début plutôt tranquille pour la saison des feux de forêt, jusqu’à la mi-mai, il y a eu un nombre significatif de feux allumés lors des dernières semaines.

Le 15 mai dernier, il y avait seulement une poignée de feux de forêt en Ontario.

En date de lundi après-midi, la province avait recensé 276 feux depuis le 1er avril dernier, qui ont brûlé un total de 110 000 hectares de forêt.

En comparaison, il y avait eu seulement 87 feux en date du 19 juin l’an dernier, pour un total de seulement 2382 hectares brûlés à ce moment.

Mme Chenard précise que la saison 2022 a été relativement peu active, et que la moyenne des dix dernières années est de 203 feux et 73 000 hectares brûlés pour la période du 1er avril au 19 juin.

Un bulletin spécial sur la qualité de l’air est en vigueur pour Timmins, Cochrane et Iroquois Falls.

Dans ce bulletin, Environnement Canada indique que les panaches de fumée provenant de feux de forêt au Québec et dans le nord-est de l'Ontario continueront de toucher la région aujourd'hui.

Avec les informations de CBC