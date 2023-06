Mort après une poursuite : pas d’accusation contre la SQ

Le 2 septembre au matin, un policier hors service aperçoit un véhicule roulant à très haute vitesse sur l’autoroute 55 et en avertit ses collègues. Trois agents circulant dans deux véhicules de patrouilles entament alors une intervention visant à arrêter l’individu dont la vitesse a été captée à 192 km/h.

Après avoir emprunté le pont des Piles et le rond-point situé non loin, le véhicule poursuit sa course sur la 155 et le policier qui se trouve à proximité décide d’abandonner la poursuite puisque le conducteur ne semble pas avoir l'intention de s'arrêter et que les conditions ont changé (configuration de la route, conditions météorologiques et circulation) , peut-on lire dans le communiqué du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) dévoilé lundi.

Quelques minutes plus tard, les agents trouvent le véhicule accidenté. Le décès du conducteur a été constaté à l’hôpital.

Entre le moment où il est observé pour la première fois par le duo de policiers (8 h 09) et celui où il disparaît du champ de vision du policier C (8 h 14), le véhicule bourgogne roule à très haute vitesse en effectuant de nombreux dépassements dangereux par l'accotement, le terrassement au milieu de l'autoroute, et en roulant en sens inverse sur la route 155 , indique le DPCP .

« Après examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI), le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) conclut que l'analyse de la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers de la Sûreté du Québec (SQ). » — Une citation de Directeur des poursuites criminelles et pénales