Un imposant immeuble à 30 étages fait partie d’un développement proposé pour le centre-ville de Moncton. Cette tour résidentielle qui sera construite au coin des rues Harper et Main sera le plus haut édifice de la ville.

Ce bâtiment comprend 288 unités résidentielles comprenant un mélange d'unités d'une, deux et trois chambres. Il y aurait 258 places de stationnement souterraines et intérieures.

La façade de la rue Harper comprend 10 maisons en rangée de deux étages avec accès individuel. La partie arrière du bâtiment aurait entre deux et cinq étages avec la tour résidentielle faisant face à la rue Main.

L’entreprise Icon Developments a présenté ce projet aux conseillers municipaux lundi.

Ça va changer tout le centre-ville de Moncton. La ville est en métamorphose depuis les 15 dernières années. Les élus municipaux étaient très surpris et très heureux , avance Paulette Thériault, conseillère du quartier 1 de la ville de Moncton.

J'ai hâte de voir les matériaux, les couleurs qu’on va utiliser!

Pour Bill Budd, directeur de la planification et du développement de la Ville de Moncton, le développement sera à usage mixte, avec des espaces commerciaux, de vente au détail et résidentiels.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  L'immeuble proposé par Icon est imposant, vu du sol. Photo : Gracieuseté/Ville de Moncton

Il a aussi ajouté que la zone environnante est représentée par de nombreux développements commerciaux à l'est, au nord-est et au sud avec un mélange d'utilisations suburbaines, commerciales et du quartier central des affaires .

Le projet d'aménagement sera transmis au comité consultatif d'urbanisme pour examen. Une réunion publique se déroulera le 17 juillet.

D’après les informations de CBC et de l'émission La matinale d'ICI Acadie