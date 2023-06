Le projet se nomme Kwigw8mna et signifie notre maison à toutes et à tous dans la langue abénaquise.

Au départ, c'était juste pour les étudiants autochtones, mais nous en sommes venus à la conclusion que ça ne pouvait pas être un bâtiment juste pour les Autochtones. Ça devait être une maison où on pouvait tous être ensemble, se sentir en sécurité, où les Autochtones et allochtones peuvent former un tout , précise le chef d'Odanak, Richard O'Bomsawwin.

L'endroit se trouvera dans le bâtiment qui habitait la divinity house.

Au sous-sol, un lieu de rassemblement pour les étudiants sera aménagé. Il y aura des bureaux à l’étage et un lieu d’hébergement pour les visiteurs, en plus d'une cuisine pour les activités collectives.

J'ai toujours cru que Bishop's a un rôle particulier à jouer en appui aux communautés autochtones du Québec. On sait que, pour des raisons historiques, c'est la langue anglaise que beaucoup de ces communautés parlent comme langue officielle canadienne. Il n'y a que trois universités de langue anglaise au Québec et nous sommes la seule à l'extérieur de Montréal , ajoute le principale de l'Université Bishop's, Michael Goldbloom.

Le projet sera réalisé dans la «divinity house » sur le campus. Photo : Photo fournie : Université Bishop's

Malgré l’explosion des coûts, le projet ira de l’avant puisque Québec a débloqué près de cinq millions de dollars supplémentaires pour que celui-ci se concrétise.

On est rendu ici aujourd'hui parce qu'on a tout l'argent pour réaliser le projet. Tout le monde est sur la même page, alors j'ai très hâte à octobre 2024 , se réjouit la coordonnatrice des services de soutien aux étudiants et étudiantes autochtones, Shawna Chatterton Jerome.

Les travaux débuteront cet été et les lieux pourront être utilisés dès octobre 2024.

Avec les informations de Thomas Deshaies