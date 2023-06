L'idée a été rapidement critiquée par le premier ministre de la Nouvelle-Écosse, Tim Houston, qui a déclaré qu'Ottawa n'avait pas investi suffisamment d'argent dans le projet pour qu’il se réalise.

Lors d'un discours devant les délégués au Forum économique de l'Atlantique, Justin Trudeau a parlé de la décision de Volkswagen de créer une usine de batteries de véhicules électriques à St Thomas, en Ontario, en spécifiant que l'entreprise était attirée par la disponibilité d'électricité à faible émission de carbone.

Nous voulons également voir des investissements comme celui-ci arriver en Atlantique. Et c’est pour ça qu’on s'engage à construire la boucle de l'Atlantique , a dit le premier ministre du Canada à plusieurs centaines de personnes réunies pour discuter du développement économique à l'Université Saint-Francis-Xavier à Antigonish, en Nouvelle-Écosse.

Le premier ministre Justin Trudeau, à droite, et l'ancien premier ministre Brian Mulroney prennent la parole lors du Forum économique de l'Atlantique à l'Université St Francis Xavier à Antigonish, en Nouvelle-Écosse. Photo : La Presse canadienne / Darren Calabrese

Justin Trudeau s'exprimait après une introduction de l'ancien premier ministre Brian Mulroney, qui a souligné que les dirigeants nationaux doivent être capables de voir l'impact à long terme de leurs politiques.

Avant le discours, l'ancien chef progressiste-conservateur a fait visiter au premier ministre le Mulroney Hall sur le campus, lui montrant une réplique de son bureau de l'édifice central. Au cours de leur rencontre, JustinTrudeau a rappelé comment Brian Mulroney avait créé l'Agence de promotion économique du Canada atlantique ( APECA ) dans les années 1980 dans le but de relancer l'économie en difficulté de la région.

Un solution pour un avenir prospère

Le premier ministre actuel a déclaré que la création d'une boucle d'un réseau acheminant l'hydro-électricité du Québec et du Labrador vers la Nouvelle-Écosse, la partie continentale de Terre-Neuve et le Nouveau-Brunswick deviendrait un investissement similaire dans la prospérité économique de la région.

« Pensez-y, la côte est devrait et pourrait être une centrale d'énergie propre et ce gouvernement fédéral sera là pour aider à y arriver. » — Une citation de Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Non seulement [la boucle de l'Atlantique] est le moyen le plus rapide et le plus rentable de se débarrasser du charbon, mais il garantira également que la région de l'Atlantique dispose de l'électricité nécessaire pour répondre à la demande croissante , a fait valoir Justin Trudeau.

Le premier ministre Justin Trudeau a parlé des possibles retombées positives du projet de la boucle de l'Atlantique lors du Forum économique de l'Atlantique à l'Université St Francis Xavier à Antigonish, en Nouvelle-Écosse. Photo : La Presse canadienne / Darren Calabrese

Après avoir rencontré Justin Trudeau et entendu son discours, Tim Houston a répondu que les offres du gouvernement libéral fédéral n'étaient pas suffisantes.

Je ne sais pas où ça va mener. Nous aurons une discussion et nous continuerons à échanger des informations, mais pour le moment, ce dont parle le gouvernement fédéral, ce n'est tout simplement pas un projet économiquement réalisable pour les Néo-Écossais , a réitéré le premier ministre provincial.

Une aide de plusieurs milliards d'Ottawa

Des documents rendus publics à CBC et La Presse Canadienne la semaine dernière indiquent qu'Ottawa a des objectifs ambitieux pour conclure un accord de principe sur la boucle de l’Atlantique cet été et achever le projet d'ici 2030.

Une source près des négociations a déclaré qu'Ottawa avait proposé d'investir 4,5 milliards $ pour soutenir le projet.

Les documents montrent que le projet énergétique impliquerait deux lignes électriques interprovinciales reliant le Québec et Terre-Neuve-et-Labrador à la Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick.

Le bureau de Tim Houston a déclaré que la proposition fédérale concernait un prêt à long terme, et qu'elle impliquerait que les abonnés à l'électricité de la Nouvelle-Écosse aident à payer les infrastructures au Québec.

Les contribuables de Nouvelle-Écosse qui paient pour la construction de nouvelles infrastructures dans une autre partie du pays ne sont tout simplement pas quelque chose qui m'intéresse , a déclaré le premier ministre Houston.