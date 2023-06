On n’est d’accord sur rien ou presque, mais on se parle pour éviter de se taper sur la gueule. Façon un peu simpliste et vulgaire, mais pas si loin de la réalité, de résumer la visite de deux jours du secrétaire d'État américain, Antony Blinken, qui s’est terminée le 19 juin à Pékin.

Quarante-huit heures au cours desquelles le chef de la diplomatie américaine, qui avait annulé sa visite prévue en février à Pékin pour cause de crise du ballon espion , a rencontré les deux principaux responsables de la politique étrangère chinoise. Pour couronner le tout, avant de repartir pour Washington, il a eu une demi-heure avec le président Xi Jinping.

Un mot-clé : stabiliser la relation

Blinken a parlé de la nécessité de stabiliser la relation entre Washington et Pékin. Le mot stabilisation a été repris par la partie chinoise.

Un mot bien choisi, puisque la relation entre les deux pays tangue depuis des mois, sinon des années, et que cette dynamique est décrite par les autorités des deux bords comme une dangereuse spirale descendante.

Avec des motifs de tension sur une foule de sujets : allant de Taïwan – que la Chine considère comme partie inaliénable de son territoire, et que les États-Unis soutiennent militairement – au blocus imposé par les États-Unis dans le secteur des pièces électroniques de haut niveau.

En mars, citant notamment de telles restrictions commerciales, Xi Jinping avait accusé les États-Unis et leurs alliés d'avoir élaboré une stratégie d'encerclement et d’endiguement pour étouffer le développement de la Chine.

Stabiliser la relation, dans ce contexte, c’est l’idée que par le dialogue, et nonobstant les grandes divergences qui demeurent, entre une superpuissance en déclin (supposé), mais toujours première, et une seconde en ascension continue depuis 20 ans, mais qui a peut-être atteint un plateau, on veut empêcher que ça ne dégénère en affrontement, voire en guerre ouverte.

Ne pas tomber dans le piège

Les historiens parlent du piège de Thucydide (historien et stratège grec du 6e siècle avant Jésus-Christ) dans une telle situation. Selon cette théorie, à partir d’un certain moment, la guerre deviendrait inévitable entre une puissance ascendante, imbue de sa nouvelle force, et une puissance déclinante aux abois.

On peut ajouter la dimension supplémentaire de l’affrontement entre un modèle démocratique à prétention universelle, et un modèle autoritaire, voire totalitaire, qui conteste cette autorité et cette prétention : c’est le combat conjoint, en 2023, de Vladimir Poutine et de Xi Jinping.

Avec comme arènes de cet affrontement, l’Ukraine et peut-être aussi Taïwan, où la majorité est fermement attachée à la démocratie contre la menace de tutelle forcée de Pékin, vue par les Taïwanais comme simultanément impérialiste et antidémocratique.

Selon Blinken à Pékin, l’engagement direct et la communication soutenue au plus haut niveau sont les façons d’empêcher que la concurrence ne se transforme en conflit . Donc, l’urgence de se parler, de s’écouter et de se comprendre pour éviter le pire.

Peu de résultats concrets, mais un changement de ton

Les résultats concrets de ce voyage? En termes de sujets précis, ou d’ententes spécifiques : rien ou pas grand-chose. Mais l’essentiel n’est pas là et les deux côtés disent qu’on s’est parlé avec une grande franchise : un classique de la diplomatie pour dire qu’on est en désaccord, mais que la rencontre a été utile .

Dans ce qu’elles ont rapporté des entretiens à huis clos, les deux parties sont restées largement dans le vague, à une ou deux exceptions près : quelques mentions explicites de Taïwan par la partie chinoise, et une mention explicite de l’Ukraine par le secrétaire d’État.

Sur l’Ukraine, Antony Blinken a rapporté que la Chine a promis de ne pas fournir d’armes à la Russie. Il a précisé que ces assurances de Pékin, d’autres pays les avaient également reçues.

L’essentiel était dans le ton et la façon de parler de l’événement. Un ton plutôt positif, voire bienveillant. On a manifestement pris le parti de la communication positive , exprimant l’espoir prudent que le dialogue en soi peut réduire les tensions.

Autre classique de la diplomatie : la réunion a accouché de la promesse d’autres réunions. D’abord, la réciproque de la visite de Blinken à Pékin : celle de son homologue chinois à Washington, qui pourrait être assez rapide. Et puis celle, plus vague et plus éloignée, d’un éventuel sommet Joe Biden-Xi Jinping – qui se tiendrait en Chine, selon ce qu’on a compris.

Diplomates conciliants, militaires agressifs

Il y a aussi un souhait des États-Unis, non comblé par Pékin, de reprendre les contacts de militaires à militaires entre les deux pays. Car l’agressivité du camp militaire dans le pouvoir chinois fait contraste avec les signes de détente que les diplomates des deux camps multiplient depuis quelques semaines.

À la fin de mai, un avion américain s’était fait couper au-dessus de la mer de Chine méridionale par un avion militaire chinois, passé à grande vitesse à quelques dizaines de mètres devant lui. Une vidéo américaine faisait voir l’avion chinois passant devant, puis le bref tangage de l’avion américain déstabilisé par les remous.

Les contentieux entre la Chine et les États-Unis se multiplient ces dernières années : statut de Taïwan, liens avec la Russie, ballon espion, etc. (Photo d'archives) Photo : Reuters / Feng Li

Quelques jours plus tard, le 3 juin, c’étaient des bateaux, dans le détroit de Taïwan, juste entre la Chine continentale et l’île de Taïwan. Là, c’est un bateau chinois qui coupe, passant juste devant la trajectoire d'un bateau américain et d’un bateau canadien qui était juste derrière.

Façon agressive de dire : Vous n’avez pas d’affaire là, c’est chez nous ici! (détroit de Taïwan, mer de Chine méridionale). Une affirmation contestée par le droit international et plusieurs pays dans le monde, dont les voisins immédiats de la Chine.

Xi, l’empereur bienveillant

Ce 19 juin à Pékin, on a assisté à une belle mise en scène, au Palais du peuple – cet immense édifice stalinien qui couvre le côté ouest de la place Tiananmen – avec l’image de l’empereur bienveillant, au bout d’une grande table, avec les deux délégations, à sa droite l’américaine, et à sa gauche ses compatriotes.

En début de réunion, Xi Jinping a déclaré, avec son fameux sourire indéfinissable, que les deux parties ont fait des progrès sur certaines questions (qu’il n’a pas précisées) en disant : Zhe hen hao – C'est très bien , ajoutant que le monde a besoin d’une relation stable entre la Chine et les États-Unis . Encore la stabilité, chère à une superpuissance inquiète économiquement.

L’homologue de Blinken, le ministre Qin Gang, a eu – comme lui – des propos lénifiants sur la nécessité et les bienfaits du dialogue.

Le ministre chinois des Affaires étrangères, Qin Gang (à droite), a accompagné le secrétaire d'État Antony Blinken (à gauche) lors de sa visite à Pékin. Photo : Reuters / LEAH MILLIS

Mais attention, il y a des nuances du côté chinois. La direction des affaires internationales est bicéphale en Chine. Il y a Qin Gang, le ministre, mais il y a aussi Wang Yi, directeur du bureau central des Affaires étrangères du Parti communiste qui est, de facto, au-dessus du ministre.

Et lui, même dans cet épisode courtois de 48 heures à Pékin, a eu des mots exprimant une certaine intransigeance.

Wang a dit à Antony Blinken que la cause profonde des relations dégradées est la mauvaise perception que les États-Unis ont de son pays, ce qui conduit à de mauvaises politiques (américaines… pas chinoises, évidemment).

Il a aussi dit : Les États-Unis doivent choisir entre dialogue et confrontation, entre coopération et conflit. À propos de Taïwan, il a affirmé que nous n’accepterons aucun compromis, aucune concession , et ce, même si les Taïwanais eux-mêmes sont majoritairement très contents d’être distincts de la Chine et de jouir de libertés politiques qu’ils ne veulent pas perdre.

Les réponses d'Antony Blinken aux récriminations chinoises

Quelles réponses de l’Américain aux reproches sur Taïwan, et sur la guerre économique menée – selon Pékin – par Washington?

À propos de Taïwan, Antony Blinken a dit : J'ai réitéré la politique américaine de longue date d' une seule Chine. Cette politique n'a pas changé. Nous ne sommes pas pour l’indépendance de Taïwan .

Plus précisément, Washington soutient la très large autonomie de facto de Taipei, soutient son droit à se défendre avec sa propre armée et à être une société distincte de la Chine. Joe Biden a dit plus d’une fois que les États-Unis défendraient Taïwan en cas d’invasion chinoise.

Le secrétaire d'État Antony Blinken au moment de quitter la Chine. Photo : Reuters / LEAH MILLIS

Mais Washington ne va pas jusqu’à préconiser une indépendance formelle de l’île – qui est une ligne rouge résumée dans le slogan une seule Chine auquel tient Pékin de façon intraitable, voire maniaque.

Et puis sur l’économie et le commerce, le secrétaire d’État a affirmé que l'une des choses importantes que j'ai dû faire ici a été de détromper nos hôtes chinois de l'idée que nous essayons de les contenir économiquement. Ce n'est pas vrai. Nos relations commerciales restent intenses; les chiffres sont très élevés.

Mais en même temps, il a dit que Washington ne veut pas fournir à Pékin certaines technologies spécifiques que la Chine pourrait utiliser pour faire avancer son programme d'armement nucléaire très opaque (…) pour construire des missiles hypersoniques (ou) comme technologies à des fins répressives .

Donc, on a mis cartes sur table en matière de divergences, y compris stratégiques, sans minimiser l’ampleur du fossé, mais on l’a fait sur un ton civilisé, qui prétend maintenir et même développer le dialogue. On verra si, à moyen et à long terme, ces bonnes dispositions et la politesse diplomatique du moment suffiront à conjurer le pire et les prophéties de Thucydide.