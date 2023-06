Qu’est-ce que le mouvement pour la création d’un état indépendant du nom de Khalistan?

En Colombie-Britannique, le décès par homicide du président d’un important temple sikh de Surrey, Hardeep Singh Nijjar, met les projecteurs sur un mouvement pour lequel il militait, celui de la création d'un État, qui deviendrait le Khalistan, et qui comprendrait notamment le Pendjab, une région à majorité sikhe partagée entre l’Inde et le Pakistan.

L'émergence du mouvement khalistanais est le désir, la volonté de créer un territoire pour les sikhs pendjabis, qui est indépendant de l'Inde et du Pakistan , indique Mathieu Boisvert, professeur au Département de sciences des religions de l' UQAM et directeur du Centre d'études et de recherches sur l'Inde, l'Asie du Sud et sa diaspora (CERIAS).

Il précise que les origines du mouvement remontent à la proclamation de l'indépendance de l'Inde et du Pakistan, le 15 août 1947.

Ce moment représente la fin de la domination anglaise sur le territoire, mais aussi la division de la région du Pendjab. Le Pakistan et l'Inde héritent tous deux d'une grande partie de la province du Pendjab, un territoire qui est occupé essentiellement par une population de langue pendjabi et d'allégeance religieuse sikhe, majoritairement , précise Mathieu Boisvert.

Un désir d’indépendance

Avec la création d'une Inde essentiellement hindoue, religion pratiquée par environ quatre personnes sur cinq, et d'un Pakistan principalement musulman, à 96,3 %, le professeur Mathieu Boisvert indique que les Pendjabis amorcent une réflexion sur leur statut majoritaire.

Alors que 1,7 % de la population indienne pratiquait la religion sikhe en 2011, 57,7 % de la population au Pendjab adhérait au sikhisme.

Ils se disent qu’ils devraient avoir un Pendjab [...] , indique Mathieu Boisvert. Surtout que le Pendjab est la province qui était le grenier à blé de l'Asie du Sud à l'époque.

Un important producteur de blé

L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture indique que l’Inde a produit près de 108 millions de tonnes de blé en 2020. Cela en fait le deuxième plus grand producteur mondial derrière la Chine, dont la production s’élevait à 134 millions de tonnes, et devant la Russie, avec 86 millions de tonnes.

Le Pendjab est l'un des principaux États indiens producteurs de blé. Photo : Radio-Canada / Salimah Shivji

Selon l’Autorité de développement des exportations de produits agricoles et alimentaires transformés de l’Inde, les principaux États producteurs de blé en Inde sont l'Uttar Pradesh, le Pendjab et l'Haryana, notamment.

En termes agraires, c'est géostratégique , précise Mathieu Boisvert.

Assassinat et attentat

Le mouvement pour la création d'un État qui deviendrait le Khalistan est intimement lié à l'histoire récente et émotionnelle de l'Inde , selon le professeur.

En 1984, Indira Gandhi ( NDLR : la première ministre indienne de l’époque), a été assassinée par deux gardes du corps sikhs , indique-t-il. Cet événement s’est passé en réponse à l’opération Blue Star, une opération ordonnée par Indira Gandhi pour expulser un chef sikh et ses partisans armés du site le plus sacré du sikhisme, le Temple d'Or à Amritsar, au Pendjab. Le nombre de victimes de l’opération Blue Star est évalué à quelques centaines de morts et plus d’un millier de blessés.

Puis, le 23 juin 1985, le vol 182 d'Air India, en provenance de Toronto et qui devait assurer la liaison Montréal - Mumbai en passant par Londres, a explosé au-dessus de l’océan Atlantique. Des extrémistes sikhs ont été soupçonnés d’être à l’origine de cet attentat à la bombe qui a fait 329 victimes, dont plus de 80 enfants.

Le parc Stanley, à Vancouver, abrite un momunent dédié aux 329 victimes du vol 182 d'Air India. Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

Par ailleurs, Hardeep Singh Nijjar, décédé par balles dimanche, était considéré comme un terroriste par la National Investigation Agency (NIA), une agence du gouvernement indien qui se consacre à la lutte contre le terrorisme. Il militait en faveur du mouvement indépendantiste khalistanais.

La plus grande population sikhe à l’extérieur de l’Inde

Le Canada accueille la plus grande diaspora d’individus de confession sikhe, soit 771 790 personnes selon le recensement canadien de 2021, devant le Royaume-Uni qui en recense 524 140 en 2021.

La plus grande diaspora sikhe se trouve au Canada. Photo : Radio-Canada

Balpreet Singh est conseiller juridique et porte-parole de l'Organisation mondiale des sikhs du Canada. Sur le site web de l’organisation à but non lucratif, on y lit qu’elle promeut et protège les intérêts des sikhs au Canada et dans le monde entier et plaide pour la protection des droits de l'homme pour tous.

Interrogé sur l’influence de Hardeep Singh Nijjar à l’extérieur du Canada, Balpreet Singh répond qu’il était très connu . C'était un personnage important de la communauté sikhe. Il était le président du plus grand gurdwara du Canada , précise le porte-parole.

Selon Balpreet Singh, les militants en faveur de la création du Khalistan, qui soutiennent un État souverain, sont considérés comme des ennemis de l'État indien.

L'autodétermination est un droit de la personne fondamental. Nous sommes libres de parler de ces choses ici au Canada. Nous devrions être libres d'en parler en Inde également , précise Balpreet Singh.

L’Équipe intégrée d’enquête sur les homicides (EIEH) de la Gendarmerie royale du Canada enquête sur le meurtre de Hardeep Singh Nijjar.