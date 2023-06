Le Campus Saint-Jean dit adieu à la Cérémonie de la lumière

L'événement ne sera plus organisé comme il l’était dans le passé : il sera intégré à la cérémonie de collation des grades qu’organise l’Université de l’Alberta pour ses cohortes de nouveaux diplômés.

Dans un courriel, Philip Worré, le responsable des relations extérieures du Campus Saint-Jean, indique que la décision concernant le mode de célébration de l’événement a été prise il y a plusieurs mois avec l'Association des universitaires de la faculté Saint-Jean (AUFSJ), l'organe représentant la communauté étudiante.

Selon lui, la décision de changement de format a été prise afin d'avoir une célébration reflétant la vision, l'inclusivité et la communauté actuelle du Campus , car, explique-t-il, certains étudiants ne se sentaient pas représentés et inclus par l'ancien format .

Il ajoute à cet égard que l’événement organisé le 15 juin, dans le nouveau format, a fait l’objet de témoignages très positifs, notamment sur le ton festif de la célébration.

« Notre priorité concernant les célébrations de fin d'année - et par ailleurs pour toutes les activités de Campus - est de respecter et de refléter la diversité, la joie et la célébration de tous nos étudiants. Il nous incombait dès lors de choisir un format dans lequel tous se retrouvaient. » — Une citation de Philip Worré, le responsable des relations extérieures du Campus Saint-Jean

Dans un courriel, Taylor Good, coprésident de l’ AUFSJ , confirme que le syndicat étudiant a été associé au changement de format de l’événement. On a pris l’engagement d’accompagner l’administration dans la réforme de l’événement après les retours peu reluisants des participants à l’édition 2022 , explique-t-il.

« Notre position en tant que représentant[e] des étudiants est de mettre en place des voies et moyens pour améliorer le service aux étudiants. C’est la raison pour laquelle nous sommes en accord avec la transformation de la fête des finissant.e.s vers l'événement que nous avons vu cette année. Un événement plus inclusif, plus moderne, mieux organisé et qui répond aux envies des étudiants. » — Une citation de Association des universitaires de la faculté Saint-Jean

Des témoignages de déception

Colin Champagne, président de l'Amicale Saint-Jean, une organisation d'anciens étudiants du Campus Saint-Jean, explique que son organisation est déçue de la décision de changer le format de la traditionnelle cérémonie de la lumière : Il faut quand même garder en tête que la cérémonie de la lumière n’appartient pas à une seule cohorte de finissants. Ça appartient vraiment à tous ceux qui ont fini et tous ceux qui vont finir.

« Des changements identitaires [comme celui concernant cette cérémonie] doivent faire l’objet d’une grosse consultation, et on n’a pas vu ça, vraiment. » — Une citation de Colin Champagne, président, Amicale Saint-Jean

Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes ont également fait part de leur déception. Pour Denis Perreaux, c’est la culture au Campus qui se meurt à petit feu, tandis que Leo Piquette parle de décision très triste .

Dans le même sens, Isabelle Dechene Guay dit trouver vraiment dommage d’avoir pris une telle décision, expliquant que la collation des grades de la seule institution postsecondaire francophone en Alberta constituait un moment privilégié pour les étudiants d’expression française .

Pour sa part, Gabriela Soto, une finissante, dit être déçue de ne pas pouvoir partager cette expérience qui a marqué tant de finissants du Campus. » Elle souligne qu'elle aurait « bien aimé avoir vécu cette expérience en français ».

Pour le retour de l'événement dans son ancien format

Selon Colin Champagne, des anciens diplômés seraient même prêts à donner un coup de main afin de permettre à nouveau la tenue de la cérémonie dans son format originel.

Pierre Asselin, président de l'Association canadienne-française de l'Alberta, affirme que son organisme est également prêt à offrir de l'aide si jamais le groupe décide de reprendre l'organisation de l'événement.

Pierre Asselin, président de l’Association canadienne-française de l’Alberta (ACFA). (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

« On est toujours prêts à travailler avec tous les partenaires impliqués dans la communauté. Et puis on sera bien contents de nous asseoir avec l'Amicale ainsi que les étudiants pour les aider avec cela. » — Une citation de Pierre Asselin, président, ACFA

Le Campus Saint-Jean confirme que les groupes d'étudiants et anciens étudiants sont libres de ressusciter la Cérémonie de la lumière, mais ce ne sera pas sous l’égide du Campus Saint-Jean ni sous celui de l'Université de l'Alberta.

Avec les informations de Caleb Perreaux