Magog veut optimiser son écocentre

L'aide financière de Recyc-Québec permettrait à la Ville, selon sa mairesse, de limiter la quantité de matières résiduelles qui se retrouvent dans les sites d'enfouissement.

On essaie de voir comment détourner davantage les matières, on suit ça de près. On est en demande de subvention. Si on a des nouvelles positives, on aura des projets à faire cheminer et à annoncer aux citoyens , a fait savoir Nathalie Pelletier.

Le programme d'aide financière de Recyc-Québec permet aux municipalités qui en font la demande et qui respectent les critères d'obtenir un montant pouvant atteindre 75 000 $. Selon la mairesse, une telle somme permettrait d'apporter les changement nécessaires pour optimiser l'endroit.