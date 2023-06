Sécheresse dans les champs : « On s’en va vers une crise de foin majeure »

D’habitude, au 1er juin, les vaches sont toutes au pâturage et elles mangent de l’herbe. Cette année, il faut compenser avec des balles de foin au champ pour qu’elles ne manquent pas de nourriture durant l’été. Je n’ai jamais vécu une année comme ça et ça fait 25 ans que je suis producteur , souligne-t-il.

Rémi Morin montre la hauteur du foin l’an passé par rapport à cette année. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Agronome pour Novago Coopérative et consultant auprès de nombreux producteurs agricoles dans la région, Vincent Chrétien abonde dans le même sens.

Actuellement, c’est presque du jamais vu. On a vraiment affaire à une sécheresse. Les pâturages ne poussent plus. Les prairies ne poussent plus , signale-t-il.

« Vu la baisse de rendement au niveau des prairies, on s’en va certainement vers une crise de foin majeure pour l’Abitibi. » — Une citation de Vincent Chrétien, agronome pour Novago Coopérative

Vincent Chrétien, agronome pour Novago Coopérative. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Baisse de rendement marquée

Vincent Chrétien et Rémi Morin s’attendent à entre 50 et 75 % de diminution de rendement par rapport à 2022.

D’habitude, un champ où je sors 12 balles [de foin], si je sors quatre balles [cette année], je vais être content. C’est ridicule, il n’y a rien , se désole M. Morin.

Alors que la première coupe représente normalement 60 % du rendement en foin, Rémi Morin espère optimiser la récolte lors de la deuxième coupe, qui aura lieu plus tard au cours de l’été. Il espère des précipitations plus abondantes, mais ne se berce pas d’illusions.

On va espérer avoir une meilleure deuxième coupe. Mais comme c’est parti là, elle ne sera pas forte parce que c’est sec, c’est jaune. Les vaches passent et ça vient jaune tout de suite en arrière , décrit-il.

La saison des foins s'annonce difficile dans la région cette année. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Une cascade de conséquences

Ce manque à gagner en foin provoque une cascade de conséquences pour les agriculteurs, dont certains devront se départir de plusieurs bêtes avant l’hiver.

C’est sûr qu’on vend des vaches cet automne parce qu’on n’aura pas assez de foin. On va acheter du foin et on va vendre des vaches parce qu’on ne sera pas capables d’hiverner 300 vaches , explique Rémi Morin.

La ferme des Mariniers de Sainte-Hélène-de-Mancebourg risque d'être contrainte de vendre des vaches l'automne prochain à cause du manque de foin provoqué par la sécheresse. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

L’alimentation des vaches avec du foin de l’an dernier, plutôt qu’avec de l’herbe fraiche, a elle aussi des conséquences.

Le foin vert, on en a besoin pour nos vaches qui ont des veaux actuellement, qui produisent du lait. Quand on les met à l’herbe, normalement, c’est la période la plus propice pour la production laitière. Elles sont avec leurs veaux, donc elles produisent du lait, les veaux font du gain, ça donne des beaux veaux pesants à l’automne. Cette année, la conséquence, c’est qu’on soigne du foin de l’an dernier, donc peut-être du moins bon foin un peu qu’on avait gardé, qu’on avait stocké , indique Vincent Chrétien.

« La conséquence, ce sont des veaux moins pesants à l’automne, moins de performance de nos vaches, des conditions de chair qui sont moindres et des vaches moins fécondes, donc possiblement moins de veaux à long terme. Il nous faut vraiment de la pluie. » — Une citation de Vincent Chrétien

Rémi Morin, comme ses collègues agriculteurs, espère un peu de pluie pour la bonne santé de ses champs. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Devancer les versements de l’assurance récolte

Pour compenser ces importantes diminutions en rendement, les producteurs agricoles touchés devront engager d’importantes dépenses pour acheter des engrais ou du foin de l’extérieur de la région.

Quoi qu’il arrive, on demande des avances plus tôt qu’à l’habitude [de l'assurance récolte]. En temps normal, on va recevoir une avance au mois d’octobre ou quand la saison est finie. Mais pour prévoir acheter du foin, parce qu’il va falloir en acheter, ça va nous prendre nos avances plus tôt , insiste Rémi Morin.

Pour Vincent Chrétien, la Financière agricole du Québec, qui gère le programme d’assurance récolte, doit agir rapidement.