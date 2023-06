Un fonds de près de 1,6 M$ pour développer le secteur bioalimentaire dans la région

C’est la Table agroalimentaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui administrera ce fonds d’un total de près de 1,6 M$, provenant de différents ministères, mais aussi des MRC, de l’Union des producteurs agricoles (UPA) régionale et de coopératives comme Nutrinor.

Quand on avait nos années de financement, notre directrice générale disait souvent : "Bien on en a pour un an, à attacher le financement." Ce n’est pas que c’était lourd comme tel, mais c'était quelque chose qui était quand même fastidieux et d’une année à l'autre, bien, on n’était jamais vraiment sûr que les partenaires allaient revenir , s’est réjoui dans un premier temps le président de la Table agroalimentaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Martin Laforest. Il parle d'une entente historique.

L’annonce découle de la signature de l'Entente sectorielle de développement du secteur agroalimentaire dans la région.

Cette entente-là vraiment est vraiment majeure, comme on dit, au niveau des montants qui sont assez impressionnants, ce qui va donner une pérennité à notre équipe. Dans le fond, la Table agroalimentaire aide les entreprises, les conseille, fait de la stratégie un peu avec eux autres pour leur mise en marché et fait valoir aussi au-delà de la région, la distribution agroalimentaire sur les tablettes des épiceries et des commerces , a-t-il poursuivi.

Treize partenaires ont annoncé la signature de l’Entente sectorielle de développement du secteur agroalimentaire au Saguenay–Lac-Saint-Jean. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

Sources de financement

Selon le communiqué publié par Québec, une part de 600 000 $ proviendra du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), une autre de 403 000 $ sera fournie par ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (MEIE). Le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) ajoutera 120 000 $. Les autres partenaires amènent le montant total à 1 595 000 $.

Au total au Québec, c’est un investissement de 175 M$ supplémentaires sur cinq ans qui a été annoncé à Sainte-Sophie, dans le Centre-du-Québec, pour favoriser une plus grande autonomie alimentaire. Cette somme vise principalement à augmenter les investissements qui stimulent la productivité des entreprises bioalimentaires québécoises.

Avec les informations de Laurie Gobeil