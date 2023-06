1018 Britanno-Colombiens sont morts d’une surdose au cours des cinq premiers mois de 2023

Le nombre de décès au cours du mois de mai s’élève à 176, ce qui correspond à environ 5,7 vies perdues par jour. Ce nombre représente une diminution de 19 % par rapport aux 218 décès dénombrés en avril 2

Le fentanyl non pharmaceutique en cause

Les conclusions du Service des coroners de la Colombie-Britannique confirment que cette urgence de santé publique continue d'être alimentée par le fentanyl illicite , a déclaré Lisa Lapointe, coroner en chef de la province.

Elle précise que des tests accélérés effectués en 2023 sont positifs au fentanyl dans près de neuf cas sur dix, soit près du double du taux de positivité de la méthamphétamine et de la cocaïne, les autres substances les plus fréquemment identifiées.

« Tant que les gens dépendront du marché non réglementé et fondé sur le profit pour accéder aux substances dont ils ont besoin, leur vie sera en danger. » — Une citation de Lisa Lapointe, coroner en chef de la Colombie-Britannique

Pour répondre à cette crise sanitaire, Lisa Lapointe estime qu'il est essentiel que nous tenions compte des recommandations des experts et que nous mettions en place un système de soins solide. [Il doit comprendre] un accès accru à des services de traitement et de rétablissement opportuns et fondés sur des données probantes, ainsi qu'à un approvisionnement en substances plus sûres comme alternative au marché noir toxique.

Les surdoses, première cause de décès

D'après la province, la toxicité des drogues est désormais la principale cause de décès en Colombie-Britannique pour les personnes âgées de 10 à 59 ans. Le nombre de décès par surdose est supérieur au nombre combiné d’homicides, de suicides, d’accidents et de maladies naturelles.

Depuis la déclaration de l’état d’urgence sanitaire en avril 2016, au moins 12 264 personnes sont mortes des suites d’une surdose dans la province.

1,4 % des décès auprès des jeunes de moins de 19 ans

Le Service des coroners a également publié un rapport ciblant les décès par surdose chez les jeunes de moins de 19 ans.

Ce rapport révèle que sur les 10 453 décès attribuables à des drogues toxiques signalés aux coroners entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2022, 142 concernaient des jeunes de moins de 19 ans. Ceci représente une proportion de 1,4 % des décès sur cette période.

Selon le rapport, plus de la moitié des décès sont survenus chez des jeunes qui consommaient seuls. Les deux tiers d'entre eux, soit 67 % des jeunes décédés, avaient reçu un diagnostic de santé mentale ou des preuves anecdotiques d'un trouble de santé mentale.