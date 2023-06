Beaucoup de va-et-vient à la Zec des Passes avant l’interdiction d’accès

Des citoyens ont profité des dernières heures pour jeter un coup d'œil à leur chalet, tandis que d’autres ont fait le trajet inverse, en écourtant leur séjour dans les bois.

On était supposé quand même sortir vers 15 h, alors on a décidé de descendre plus vite en entendant ça à la radio ce matin , a indiqué une dame à Radio-Canada.

Avec le temps sec qu'on a, puis ils annoncent encore du temps sec dans les prochains jours, ça va empirer tout le temps. On est mieux de sortir , a noté une autre personne.

Un homme allait retrouver sa femme, qui était restée dans la zec. Je descends justement pour aller la chercher , a-t-il dit.

La zone ciblée est semblable à celle qui faisait l’objet d’une interdiction d’accès avant que le ministère n’allège ses mesures, mercredi. Photo : Radio-Canada / Steeven Tremblay

La majorité des amateurs de plein air rencontrés à l’entrée du site de villégiature avaient l’intention de se conformer à la mesure de protection, qu’ils considèrent comme logique dans les circonstances.

Si tout le monde respecte, il va y avoir moins de danger de feu , a partagé un villégiateur.

Pas d'ordre d'évacuation

Québec n’a pas émis un ordre d’évacuation, mais bien une interdiction d'accès.

Des employés de la Zec des passes restent en poste à l’entrée du site, au cas où il devait y avoir une évacuation rapide.

Si jamais il y a une évacuation, on va pouvoir sortir le rapport d'achalandage, on va vérifier, les gens sont où sur le territoire, combien de personnes on a présentement , a expliqué Jonathan Gagnon, responsable de l’accueil.

La défense de pêcher ou de chasser ne touche pas seulement la Zec des Passes : elle s’étend sur des territoires en Abitibi-Témiscamingue, le Nord-du-Québec, la Côte-Nord, le Saguenay-Lac-Saint-Jean et la Mauricie.

Québec a énoncé l’interdiction en raison du temps chaud et sec prévu cette semaine dans plusieurs régions de la province, ce qui risque de compliquer la lutte des pompiers contre les incendies de forêt.

Avec les informations de Louis Martineau