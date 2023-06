Le vote électronique autorisé en 2025 à Magog ?

Plus précisément, la Ville souhaite faire partie du projet pilote d'Élections Québec, qui vise à permettre le vote par voie électronique aux citoyens de 15 villes de la province en 2025.

À l'unanimité, lundi, le conseil municipal a officialisé sa volonté de présenter à Élections Québec son intérêt à prendre part du projet pilote. Selon la mairesse de Magog, Nathalie Pelletier, cette mesure aura pour effet d'augmenter le taux de participation citoyenne au prochain scrutin municipal.

Ce qu'on a su, c'est que certaines villes avaient déjà été approchées. Nous n'étions pas dans ces villes. Il n'y en a que 15 au Québec. Est-ce qu'on va être une ville heureuse élue ? On va voir , a-t-elle fait savoir au terme de la séance du conseil municipal.

« Plus c'est facile [de voter], plus ça encourage la population ! » — Une citation de Nathalie Pelletier, mairesse de Magog

La fiabilité du web questionnée

Durant la séance du conseil, un Magogois a tenu à prendre la parole pour signifier ses inquiétudes par rapport à ce projet pilote.

J'aimerais juste qu'avant de dire "oui je le veux", la Ville s'assure que le site va aller mieux que celui de la SAAQ. Les élections, c'est encore plus sensible que SAAQclic. Il ne faudrait donc pas qu'il y ait des bavures. On doit s'assurer que c'est encadré , s'est exclamé le citoyen Pierre Charette, faisant référence aux ratés qu'a connus la Société de l'assurance automobile du Québec en lançant son nouveau site web, SAAQclic, tout récemment.

C'est certain qu'on va vouloir être rassurés sur tout ce qui concerne la sécurité de tout ça. C'est à suivre, mais si ça peut inciter les gens à voter davantage, c'est sûr qu'on va vouloir être là , lui a répondu la mairesse lors de la séance du conseil municipal.

Nathalie Pelletier estime par ailleurs que Magog est une ville idéale pour tester ce genre de projet, puisque nombre de citoyens n'ont pas toujours la possibilité de se déplacer pour exercer leur droit de vote.