Magog et la Belgique s’associent pour promouvoir l’entrepreneuriat

Une délégation estrienne en mission économique en Belgique a fait naître un partenariat entre Développement économique Memphrémagog et l'Agence de Stimulation économique de Wallonie-Picarde, Entreprendre-WAPI. L'entente vise à encourager les entrepreneurs d'ici à se développer là-bas, et vice-versa.

Des entreprises belges pourraient donc, au cours des prochaines années, prendre racine dans la région de Magog.

Il y a déjà eu un projet pilote concluant qui a attiré des entreprises belges à Magog quelques jours pour rencontrer des gens et faire du maillage d'affaires. L'entente de réciprocité va maintenant permettre aux entreprises d'ici d'aller en Belgique, de s'implanter sur ce continent , croit la mairesse de Magog, Nathalie Pelletier, qui a pris part au voyage en Belgique en tant que présidente du comité de développement économique de la MRC de Memphrémagog.

De même, les entreprises estriennes souhaitant s'implanter en Belgique ou faire des affaires dans ce pays pourront bénéficier d'un accompagnement de la part d'Entreprendre-WAPI.

On va être facilitateurs. Ils appellent ça un corridor d'accélération, un pont sur l'Atlantique. On veut faire en sorte que les entreprises magogoises et belges puissent percer les marchés d'un côté et de l'autre de l'Atlantique. Éventuellement, ça pourrait être étendu ailleurs , a expliqué la mairesse.

S'inspirer des pratiques belges

Durant la mission en Belgique, Nathalie Pelletier a pu visiter de nombreux incubateurs d'entreprises. Il s'agit de grands bâtiments dans lesquels peuvent s'installer de nombreuses jeunes entreprises, privées ou publiques, pour débuter leurs activités. La mairesse de Magog estime que de tels incubateurs devraient être présents en plus grand nombre dans la région.

Nous sommes allés chercher des idées là-bas. Est-ce que ça va générer chez nous des partenariats avec le privé ? On a vu que certains investissements publics sont faits dans ces incubateurs. On est donc allés s'inspirer de leurs idées pour voir s'il y a moyen d'en appliquer certaines ici , a-t-elle fait savoir.

En plus de Mme Pelletier, le maire de Stanstead, Jody Stone, le maire de Sainte-Catherine-de-Hatley, Jacques Demers, ainsi que le directeur général de la Ville de Magog, Jean-François D'Amour, étaient présents lors de la mission économique.

Ce ne sera pas demain matin qu'on va voir les résultats, mais on est confiants qu'on va voir certaines retombées à un certain moment , a ajouté la mairesse de Magog.

La délégation magogoise a complété sa mission européenne en France, à Clermont-Ferrand, où d'autres rencontres ont eu lieu pour solidifier les liens économiques entre les deux villes. Le maire de la municipalité française, Olivier Bianchi, s'est adressé aux citoyens de Magog lors de la séance du conseil municipal, lundi. Dans une vidéo, il salue les partenariats qui ont été conclus entre le Québec et la France en matière de développement d'incubateurs économiques.

La mairesse a présenté un compte-rendu de son voyage à ses citoyens lundi soir.