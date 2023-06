7 églises qui contestent des mesures sanitaires déboutées par la Cour d’appel du Manitoba

Elle a déterminé que le juge Glenn Joyal de la Cour du Banc du Roi n'a pas commis d'erreur dans sa décision.

Ce dernier a jugé que les mesures sanitaires en question étaient nécessaires pour prévenir la propagation de la COVID-19.

Les avocats qui représentent les églises font valoir que les ordonnances sanitaires mises en place en 2020 et 2021 briment la Charte canadienne des droits et libertés.

À l'époque, il était interdit de tenir des cérémonies religieuses en personne. Par la suite, la capacité dans les églises a été limitée pour permettre la distanciation sociale.

Les avocats arguent que le juge de première instance a commis une erreur en n'examinant pas pleinement si des règles moins restrictives auraient pu permettre d'atteindre le même objectif.

Les autorités de santé publique ont déclaré en 2021 que des mesures strictes de santé publique étaient nécessaires pour endiguer rapidement la propagation de la COVID-19, alors que le nombre de cas augmentait et que les hôpitaux étaient surchargés.

Les trois juges de la Cour d'appel du Manitoba affirment dans leur décision que les effets positifs du choix de la province d'imposer des restrictions l'emportent largement sur les conséquences.

Une avocate qui représente les sept églises, Allison Pejovic, affirme que ses clients sont déçus de la décision et envisagent les prochaines étapes.

Le droit des Canadiens de pratiquer leur religion et leur liberté de s'exprimer et de se réunir sont des droits et des libertés garantis par la Constitution , écrit-elle dans un courriel.