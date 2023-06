Elle succède ainsi à l'ancien ministre des Affaires étrangères Marc Garneau, qui avait annoncé qu'il quitterait ses fonctions en mars après 15 ans en politique.

Mme Gainey, qui a déjà présidé le Parti libéral du Canada de 2014 à 2018, faisait face à quatre autres candidats des principaux partis fédéraux : Jean-François Fillion (Nouveau Parti démocratique), Mathew Kaminski (Parti conservateur du Canada), Jonathan Pedneault (Parti vert du Canada) et Laurence Massey (Bloc québécois).

Anna Gainey a étudié les relations internationales et les sciences politiques à la London School of Economics et à l’Université McGill, peut-on lire sur son site web officiel. La nouvelle élue libérale a également travaillé auprès des ministres de la Défense nationale et des Anciens Combattants de 2003 à 2006.

Elle est aujourd’hui à la tête de la Fondation Gainey – une organisation qui finance des programmes d’éducation environnementale et artistique pour les jeunes , selon sa page officielle – et de Canada 2020, un groupe de réflexion (think tank) progressiste et indépendant .

Notre-Dame-de-Grâce–Westmount est une forteresse libérale depuis plusieurs années. Aux élections de 2021, Marc Garneau avait obtenu une majorité de 15 757 voix devant la néo-démocrate Emma Elbourne-Weinstock.

Cinq élections partielles

Trois autres élections partielles ont lieu lundi dans la circonscription d’Oxford, en Ontario, ainsi que dans Portage–Lisgar et Winnipeg-Centre-Sud, au Manitoba.

Le chef du Parti populaire, Maxime Bernier, qui tentait de se faire élire dans la communauté rurale de Portage–Lisgar, s'est fait devancé par le candidat conservateur Branden Leslie qui va permettre à la circonscription de demeurer dans le giron conservateur, prévoit Radio-Canada.

Par ailleurs, une cinquième élection partielle doit avoir lieu le 24 juillet dans la circonscription de Calgary Heritage, en Alberta, afin de pourvoir le siège laissé vacant par le départ de l’ex-député conservateur Bob Benzen.

Calgary Heritage est la circonscription que l'ancien premier ministre conservateur Stephen Harper a détenue jusqu'en 2016. En 2021, M. Benzen y avait remporté la victoire par une majorité écrasante.