L’accès à la plage Belley pourrait être interdit aux embarcations nautiques

L’entreprise Camping et plage Belley, à Saint-Henri-de-Taillon, envisage d’interdire l’accès à toutes les embarcations nautiques en raison du manque de civisme de certains plaisanciers.

Avec le temps, le retour des beaux jours est devenu une source de stress pour la directrice générale de l'entreprise, Candide Larouche.

Selon la directrice générale du site sur les berges du lac Saint-Jean, des conducteurs de motomarines ont eu l'audace de circuler près des baigneurs l'an dernier, à l'intérieur des bouées qui délimitent la zone. Cette année, des plaisanciers auraient amené leur animal et leurs bouteilles en verre sur le site, malgré l'interdiction de le faire.

La semaine dernière, il y a une gang qui est arrivée puis quand un employé s'est approché, [ils avaient] les deux mains en l'air, ils nous envoyaient promener carrément. Ils ont levé une bouteille de vin en verre dans les airs pour nous narguer encore plus. Ils nous ont fait le doigt d'honneur , a raconté Candide Larouche.

Candide Larouche est directrice générale de Camping et plage Belley. Photo : Radio-Canada / Mélissa Paradis

L'embauche des gardiens de sécurité n'a rien donné dans les dernières années.

Ce n'est pas le but de les arrêter de venir chez nous. Le but, c'est qu'ils coopèrent avec nous, puis qu'ils respectent. C'est juste ça qu'on veut , a-t-elle exprimé.

Conscient du manque de civisme de certains plaisanciers sur le Pekuakami, l’organisme Un lac pour tous a mis de l'avant une campagne de sensibilisation dans les deux dernières années.

Les chiens et les bouteilles de verre sont interdits au Camping Belley. Photo : Radio-Canada / Mélissa Paradis

C'est très difficile de rejoindre puis de faire adopter de bonnes pratiques à 100 % de la population. On le sait, on est conscient que c'est encore une problématique, puis on devra faire encore de la sensibilisation , a fait part le président de l’organisme, Luc Simard. Ce dernier est également préfet de la MRC de Maria-Chapdelaine.

Nautisme Québec penche pour la sensibilisation

De son côté, Nautisme Québec prône la sensibilisation en demandant aux gens d'adopter des pratiques sécuritaires et courtoises.

La solution, je ne la vois pas dans des mesures drastiques parce qu'on limite l'accès à l'eau ou certains augmentent les coûts de l'accès à l'eau, mais on crée toutes sortes d'iniquités aussi quand on fait ça. Moi je suis en faveur de réfléchir à une politique nationale d'accès à l'eau , a souligné la directrice générale de Nautisme Québec, Josée Côté.

À titre d’exemple, la MRC de Memphrémagog a mis sur pied sa propre patrouille nautique il y a plus de 30 ans pour diminuer les désagréments. Elle s'ajoute au service de police qui circule aussi sur les eaux.

Pas facile pour la SQ

D’ailleurs, la Sûreté du Québec (SQ) explique qu'il n'est pas toujours évident d'interpeller les fautifs.

C'est sûr qu’avec le bateau de police qui est très visible sur le lac, les gens ont tendance à être plutôt respectueux des règlements. Ça se passe quand on n'est pas là. C'est pour ça que c'est important d'avoir une bonne dénonciation , a demandé à la population le porte-parole de la SQ , Hugues Beaulieu.

Le Camping Belley indique clairement les règlements en vigueur. Photo : Radio-Canada / Mélissa Paradis

La SQ rappelle aux plaisanciers qu'ils doivent circuler à basse vitesse près des berges, respecter la limite de bruit et ne pas dépasser un taux d'alcool de 0,08.

D’après un reportage de Mélissa Paradis