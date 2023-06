Départ d’Alicia Dubois du Musée royal de la C.-B. : l’avenir est un défi, selon David Eby

Un peu plus d’un an après son entrée en fonction, le départ d’Alicia Dubois a été annoncé par le musée vendredi. La directrice n’a pas donné d’entrevue à ce sujet, mais le Musée royal mentionne des raisons personnelles liées à la famille.

La présidente du conseil d’administration, Leslie Brown, dit comprendre cette décision, mais regrette le départ d'Alicia Dubois. Elle a considéré qu’elle n’était pas la bonne leader pour déterminer les prochaines étapes du futur du musée , fait savoir Leslie Brown.

Alicia Dubois était directrice générale du Royal BC Museum depuis février 2022. Photo : Image fournie par RBCM

En conférence de presse lundi, le premier ministre David Eby a souligné le travail accompli par Alicia Dubois et a reconnu que le mandat de transformation du musée était de taille.

« C’est une période de renouveau pour le musée et une période charnière quant aux décisions prises pour assurer la préservation de l’héritage historique de notre province et de nos engagements en matière de réconciliation avec les peuples autochtones. » — Une citation de David Eby, premier ministre de la C.-B.

Alicia Dubois a pris les rênes du Musée royal de la Colombie-Britannique en février 2022, après que des allégations de racisme au sein de l’équipe du musée et des démissions successives de commissaires responsables des collections autochtones ont forcé le départ de l’ancien président-directeur général Jack Lohman.

Durant son mandat, elle s’est donné pour mission de poursuivre la décolonisation de certaines approches muséologiques et faire de l’établissement provincial, fondé en 1886, un espace culturel inclusif reflétant mieux les histoires des communautés autochtones de la Colombie-Britannique.

Une grue abaisse un totem appartenant à la Première Nation Nuxalk hors du musée royal de la Colombie-Britannique à Victoria, en Colombie-Britannique, le lundi 13 février 2023. Photo : ben nelms/cbc / Ben Nelms

Alicia Dubois a dû aussi traverser la polémique entourant le projet de rénovation du musée, annoncé en mai 2022, avant que ce projet soit mis quelques semaines après sur la glace par l’ancien premier ministre provincial John Horgan.

Un chemin difficile

Amorcer le changement, c’est plus difficile qu’on l’imagine, souligne Yves Bergeron, professeur titulaire de muséologie à l'Université du Québec à Montréal (UQAM) et titulaire de la Chaire de recherche sur la gouvernance des musées et le droit de la culture.

« Ce qui se passe au Musée royal de Victoria ressemble à ce qu’on voit ailleurs. Ce mouvement international de décolonisation dans les musées génère des remises en question de tout ordre et de la résistance. [...] Cette transformation dans les façons de faire va prendre du temps. » — Une citation de Yves Bergeron, professeur titulaire de muséologie, UQAM

Les musées ont un rôle social important à jouer et cette transition est inévitable, affirme Yves Bergeron.

Les consultations publiques entamées en janvier dernier au sujet de l’avenir du musée se poursuivent, a précisé lundi le premier ministre David Eby. Il a aussi mentionné que l’exposition permanente controversée Old Town rouvrira cet été.

Le conseil d'administration prévoit de se pencher sur le remplacement de la directrice générale au cours des prochaines semaines.

Avec des informations de David P. Ball