Feux de forêt : Clova tente de se relever

Mais lundi, les activités en forêt et l’accès aux chemins forestiers ont à nouveau été interdits sur le territoire de Clova et du réservoir Gouin, notamment. C’est un retour à la case départ.

Le risque d’incendie est encore élevé et du temps sec est annoncé pour les prochains jours. On surveille pour voir si c’est toujours actif, mais ce ne sont plus des grosses flammes comme on avait , affirme Dominique Vincent, propriétaire de l'Auberge Clova.

Autour du hameau, 80 hectares de forêt ont été ravagés. Même si plus rien ne semble pouvoir brûler, il reste encore du travail à faire pour écarter toute menace future.

« Cette semaine, c’est une semaine critique, parce que même les feux contenus [..] pourraient avoir de la vigueur et de l'énergie pour [...] prendre de la vitesse de propagation en raison de la météo. » — Une citation de Josée Poitras, porte-parole de la SOPFEU

Le secteur touristique affecté

Le propriétaire d'Air Tamarac, Jean Blanchard a survolé lundi les secteurs plus au sud avec son hydravion. Il y a amené des employés de la SOPFEU .

Il croyait pouvoir relancer sa saison de pêche au doré, des clients sont même déjà arrivés à dans le secteur, mais ce ne sera pas encore le cas.

« On a une centaine de clients actuellement qui sont dans la forêt qu’il faut aller chercher. » — Une citation de Jean Blanchard, propriétaire d'Air Tamarac

La nouvelle interdiction d'aller en forêt lui cause des maux de tête. Il y a des gens qu’on a attrapés sur leur transfert entre deux vols pour les renvoyer chez eux, explique-t-il. Disons que du point de vue administratif, pour les gars dans le bureau aujourd'hui, c’est un peu difficile.

Par ailleurs, à Clova, on en veut encore au premier ministre du Québec, François Legault, d’avoir été mal avisé sur leur sort. Des clients, inquiets, ont annulé leurs réservations pour l’été face à cette annonce.

Clova n’a pas brûlé. Les citoyens ont protégé leurs biens avec les moyens qu’ils avaient, mais quelques résidences ont tout de même été la proie des flammes.

D'après le reportage de Julie Grenon