Après les feux de forêt, les résidents d’Edson confrontés à des inondations

Les personnes évacuées d’Edson, qui ont à peine regagné leur domicile jeudi après avoir été évacuées deux fois entre mai et juin à cause des feux de forêt, se retrouvent confrontées à un autre phénomène naturel : les inondations. Les autorités de cette localité à 200 kilomètres d'Edmonton ont même dû déclarer un état d’urgence local.

Kevin Zahara, le maire d’Edson, a indiqué lundi dans une vidéo en ligne que des pompes sont en cours d'installation dans au moins une rue qui déborde alors que 13 propriétés ont signalé des inondations jusqu'à présent.

Les lignes téléphoniques et d’Internet sont également coupées.

Edson a reçu 84 millimètres de pluie en quelques heures, une quantité que l'on observe généralement sur une période d'un mois, a-t-il souligné.

« Aucune infrastructure municipale ne peut gérer une telle quantité d'eau en un tel laps de temps. » — Une citation de Kevin Zahara, maire d’Edson

Visiblement ému, le maire a terminé de faire le point sur la situation en soulignant la difficulté de voir les gens se débattre avec leur maison et en rappelant à quel point les dernières semaines ont été difficiles pour ses administrés.

De grosses intempéries

Lundi vers 18 h, un ordre d'évacuation a été donné pour les habitants de Lower Robb en raison de la montée des eaux d'une rivière. Un centre d'accueil a été établi dans le centre de curling du hameau de Robb situé à une soixantaine de kilomètres d'Edson.

Une alerte d'urgence concerne aussi l'ensemble du comté de Yellowhead qui est confronté à de la pluie, des inondations, de la neige et des lignes électriques tombées au sol qui entraînent des pannes de courant à certains endroits.

Ces informations font suite à une alerte de précipitations donnée par Environnement Canada pour l'ouest et le centre de l'Alberta qui met en garde contre d'éventuelles crues soudaines et des accumulations d'eau.

Dans les parcs montagneux de l'Alberta, un avertissement de chute de neige est en place pour la route 93.

Les précipitations font suite à un début d'été sec

Selon Sara Hoffman, météorologue à Environnement Canada, les fortes précipitations du week-end dans le centre et l'ouest de l'Alberta font suite à des températures supérieures à la normale et à des précipitations inférieures à la moyenne au début du mois de juin.

Selon elle, les régions touchées par les fortes précipitations sont en train de rattraper les niveaux de précipitations normaux pour cette période de l'année. Mais d'autres régions restent déficitaires, alors que le nord-ouest de la province est toujours sec. La météorologue a indiqué que les précipitations devraient se poursuivre pendant une autre journée et toucher les régions du nord-est et de l'est de la province.

Ensuite, le temps devrait évoluer vers des températures plus typiques pour cette période de l'année, à savoir des maximales de 20 degrés Celsius en journée, avec des averses et des orages sporadiques.

Josée St-Onge, responsable de l'information sur les feux de forêt à Alberta Wildfires, a fait remarquer lundi que lorsqu'il y a beaucoup de pluie en peu de temps, il arrive que l’eau s'écoule au lieu d'être absorbée.

Les pluies diluviennes contribuent à réduire l'activité des feux de forêt, même si, selon elle, les grands incendies de forêt continueront à brûler sous terre même s'ils reçoivent des pluies importantes.

Un retour pour les évacués de Fort Chipewyan

Lundi après-midi, on dénombrait 74 incendies de forêt actifs et 17 brasiers non maîtrisés.

Par ailleurs, à Fort Chipewyan, l'ordre d'évacuation en vigueur depuis près de trois semaines est sur le point d'être levé. La Municipalité régionale de Wood Buffalo a fait savoir que l'ordre d'évacuation pourra être levé une fois que tous les services essentiels de la communauté seront prêts.

Un calendrier de retour est établi en trois phases, en commençant par les travailleurs essentiels le lundi, puis le grand public et les utilisateurs des terres le jeudi. Suivront enfin les personnes vulnérables et les personnes ayant des besoins en matière de mobilité.

Avec les informations de Stephen Cook