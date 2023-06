Un vaccin contre la maladie de Lyme mis à l’épreuve en Estrie?

Avec la présence d'un nombre croissant de tiques en Estrie, le développement d'un vaccin contre la maladie de Lyme devient de plus en plus important. Or, le Dr Alex Carignan, microbiologiste-infectiologue au CIUSSS de l'Estrie-CHUS et chercheur à l'Université de Sherbrooke, confirme qu'un vaccin pourrait être commercialisé d'ici trois ou quatre années, si tout va pour le mieux.

Bien que la science progresse rapidement, le Dr Carignan admet que ce n'est pas demain matin que des vaccins contre la maladie de Lyme commenceront à être distribués à la population.

Il y a plusieurs développements encourageants. Il y a une grande étude internationale qui est en cours. Elle porte principalement sur le développement d'un vaccin contre la maladie de Lyme. À partir de cet été, plusieurs centres canadiens vont pouvoir y participer vraisemblablement , a-t-il fait savoir au micro de Par ici l'info, lundi.

Certains établissements de santé estriens pourraient même participer à cette étude.

« On aimerait pouvoir l'offrir à nos patients ici. » — Une citation de Dr Alex Carignan, microbiologiste-infectiologue au CIUSSS de l'Estrie-CHUS

Selon le spécialiste, l'étude actuelle en est à la dernière étape précédant une éventuelle commercialisation.

L'étude va durer autour de trois ans. On peut donc penser que d'ici trois ou quatre ans, on pourrait peut-être voir l'approbation d'un vaccin. C'est évidemment si l'étude est concluante et que le vaccin réussit à prévenir la maladie.

Rappelons qu'un vaccin contre la maladie de Lyme existe déjà pour les canidés. La vaccination a même déjà été offerte à l'humain au début des années 2000, mais le produit a depuis été retiré du marché.

La principale raison derrière ça était le peu d'intérêt du public. Depuis ce temps-là, la situation a beaucoup changé. En une vingtaine d'années, il y a eu une explosion des cas de maladie de Lyme, non seulement en Estrie, mais partout en Amérique du Nord. Je crois que cela va générer un intérêt dans la population , a renchéri le Dr Alex Carignan.

« Actuellement, on s'en remet toujours à la protection contre les insectes piqueurs, donc au port de vêtements longs et à la vérification des tiques. » — Une citation de Dr Alex Carignan, microbiologiste-infectiologue au CIUSSS de l'Estrie-CHUS

De plus en plus de tiques porteuses de la maladie

Par ailleurs, comparativement aux dernières décennies, les tiques sont beaucoup plus nombreuses à porter la maladie de Lyme aujourd'hui.

Si on regarde l'ensemble du Québec, on voit une progression de la proportion des tiques qui sont infectées dans les régions les plus à risque. En Estrie, on parle de 20 à 25 % des tiques qui portent la maladie. Par contre, lorsqu'on regarde le risque par piqûre, on parle d'un risque de transmission entre 1 et 3 % , a mentionné le microbiologiste-infectiologue.

Selon lui, le temps qu'une tique passe sur une personne joue un rôle majeur dans la possibilité de transmission de la maladie.

Généralement, ça prend plus de 24 h avant que la tique réussisse à transmettre la maladie. C'est la raison pour laquelle on met beaucoup l'accent sur la vérification.

« Il y a des zones où les tiques aiment particulièrement piquer. Souvent, on parle des plis cutanés, de l'arrière des genoux, des aisselles et de l'arrière des oreilles. » — Une citation de Dr Alex Carignan, microbiologiste-infectiologue au CIUSSS de l'Estrie-CHUS

Au cours des prochaines années, le Dr Carignan et son équipe de chercheurs de l'Université de Sherbrooke souhaitent explorer la possibilité que certaines personnes soient génétiquement prédisposées à attraper la maladie de Lyme.

Ça pourrait nous aider à développer potentiellement de nouveaux vaccins, entre autres, contre la maladie.

La présence de tiques a maintenant été constatée sur l'ensemble du territoire québécois.