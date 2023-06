Bay du Nord : la cour fédérale rejette la contestation des groupes environnementaux

Le groupe Écojustice, au nom des organismes de protection de l’environnement Équiterre, Sierra Club et Mi'gmawe'l Tplu'taqnn Incorporated (MTI), est à l’origine de cette procédure judiciaire.

Ils cherchaient à faire invalider l'approbation du projet au large de Terre-Neuve par le ministre de l'Environnement Steven Guilbeault en avril 2022.

Ils affirment que l'approbation du projet va à l'encontre des obligations internationales du Canada et de l'appel pressant à réduire les émissions mondiales de gaz à effet de serre.

Ce mégaprojet pétrolier, porté par la multinationale norvégienne Equinor – mis sur pause par l’entreprise au début du mois – prévoit d’exploiter un gisement de pétrole situé à 1200 mètres de profondeur. Ce gisement pourrait représenter jusqu’à 1 milliard de barils de pétrole.

Pour Anna McIntosh, avocate d’Écojustice, ce rejet de la cour fédérale est une déception. D'un point de vue pratique, cette décision signifie que le promoteur a maintenant l'approbation pour poursuivre son projet.

Une autre projection a été faite sur un silo à Stavanger, en Norvège, sur laquelle on peut lire cette mention : «Equinor, des milliers de Canadiens s'opposent à votre projet Bay du Nord.» Photo : POW-projectiononwalls.com

Pour les groupes de protection de l’environnement, le rapport d'évaluation environnementale du projet n'était pas valide, car il n'a pas pris en considération les émissions en aval de ce mégaprojet pétrolier, c'est-à-dire les émissions générées par l'utilisation du pétrole après la production.

Dans sa décision d'approbation du projet, le ministère de l'Environnement affirmait que les émissions de gaz à effet de serre issues de la production à Bay du Nord seraient d'environ huit kilogrammes par baril, cinq fois moins que la moyenne de l'industrie pétrolière canadienne et 10 fois moins que les sables bitumineux.

L'organisme cherche un moyen de faire appel de la décision

L'organisme Mi'gmawe'l Tplu'tagnn Inc., qui représente huit groupes mi'kmaw au Nouveau-Brunswick, faisait aussi partie de la poursuite.

Il affirme que l'incidence des fuites sur des espèces marines comme le saumon atlantique n'a pas été retenue dans le rapport d'évaluation environnementale

Le ministre a fait fi de ces préoccupations au motif qu'elles n'étaient pas associées au projet lui-même, qui comprend seulement l'extraction du pétrole de la mer et non sa combustion. Et nous avons soutenu que c'était illégal , a expliqué Anna McIntosh. Ces arguments n’ont pas été entendus par la cour.

Anna McIntosh a affirmé que son cabinet est en train de vérifier si un appel de la décision du juge est possible.

D'après un reportage de Kyle Mooney