Qui est Olivia Chow?

Il s’agissait de la deuxième campagne à la mairie d’Olivia Chow. En 2014, après avoir commencé la course en tête, la Torontoise avait vu son avance fondre au profit de John Tory, qui a finalement remporté la course.

C’est la démission de ce dernier en raison d’une relation extraconjugale avec une ex-employée de son bureau qui a donné l'occasion à Olivia Chow de tenter à nouveau sa chance.

Olivia Chow retourne à l’hôtel de ville après une absence de 18 ans. La veuve de l’ancien chef du Nouveau Parti démocratique (NPD) Jack Layton –qu’elle a marié en 1998, sur les îles de Toronto– a été conseillère municipale à Toronto de 1991 à 2005. C'est pendant cette période que Toronto a été fusionnée aux villes de banlieue.

À l'hôtel de ville autrefois

Née à Hong Kong et est arivée à Toronto à l'âge de 13 ans, Mme Chow a été la première protectrice de l’enfant de la Ville Reine. Elle avait comme mission d’améliorer le bien-être des jeunes Torontois.

Un an plus tard, Olivia Chow est devenue membre de la Commission des services policiers de Toronto. Elle a démissionné de son poste en 2000 après un affrontement violent entre des manifestants et la police à Queen’s Park.

Des policiers l’ont accusée d’avoir dirigé l’action des agents sur les lieux, ce qui lui était interdit en tant que membre de la commission.

Au début des années 2000, Mme Chow a tenté à deux reprises de se faire élire députée fédérale pour le NPD dans la circonscription Trinity–Spadina. Elle a perdu par moins de 4000 voix les deux fois.

La nouvelle mairesse de Toronto, Olivia Chow, a été élue députée du NPD dans la circonscription Trinity—Spadina en 2006. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Aaron Harris

Elle a finalement été élue à la Chambre des communes à sa troisième course, en 2006, et y a siégé pendant huit ans. Elle a quitté son rôle de députée en 2014 pour se lancer dans la course à la mairie de Toronto. Elle a terminé au troisième rang.

Inspirée par sa famille

Olivia Chow avait alors lancé sa campagne à la mairie dans le quartier St. James Town, où elle a grandi, un pan de sa vie qui lui a servi d’inspiration durant la campagne actuelle.

Mon père souffrait de problèmes de santé mentale et ne pouvait garder un emploi. Le salaire de femme de chambre de ma mère suffisait pour louer un appartement à St. James Town, mais les choses sont beaucoup plus difficiles aujourd’hui , a-t-elle dit au mois de mai.

En février 2020, la mère d’Olivia Chow, Ho Sze Chow, est décédée à Toronto à l’âge de 92 ans.