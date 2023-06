Trois personnes ont été arrêtées à la suite d'une fusillade qui a fait deux morts et un blessé sur le territoire non cédé de Wikwemikong, dans l’île Manitoulin, en Ontario.

Les policiers se sont rendus sur les lieux de l’attaque peu après 23 h, dimanche soir.

Selon la Police provinciale de l’Ontario (PPO), deux personnes ont succombé à leurs blessures et une troisième était toujours à l’hôpital lundi en fin de journée.

Jahsiah Simpson, 19 ans, de Toronto est accusé notamment du meurtre au premier degré de deux personnes et de trafic de drogue.

Des accusations de complicité de meurtre après les faits et de trafic de drogue, entre autres, ont aussi été portées contre Terrence Recollet, 54 ans, et Sherri Pitawanakwat, 33 ans, tous deux du territoire non cédé de Wikwemikong.

L’enquête se poursuit sous la direction de la Police provinciale de l’Ontario. La PPO n’a pas dévoilé le nom des victimes.