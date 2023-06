Traverser le Canada à vélo pour reconstruire l’Ukraine : le périple de Dariy Khrystyuk

Il ne lui reste que quatre jours d'effort avant de rentrer chez lui. Dariy Khrystyuk s'est arrêté à Ottawa lundi soir, où une surprise l'attendait.

Sa maman, Anna Spirina a fait la route de Lévis avec une amie de la famille, France Bernard, pour le surprendre à son arrivée. Elles l'attendaient toutes les deux devant la flamme du centenaire, à quelques pas du parlement d'Ottawa.

C’est le sentiment de culpabilité qui a d’abord motivé Dariy à se lancer dans un périple à vélo de plus de 5000 km. Sa famille est très mobilisée pour venir en aide à l’Ukraine, ravagée par la guerre avec la Russie.

Originaire de Poltava, une ville située entre la capitale ukrainienne de Kiev et la ville de Kharkiv, la famille s'est établie à Lévis, il y a un peu plus de 12 ans.

Chacun utilise son talent, explique-t-il. J’avais besoin de faire quelque chose.

« Je n’ai pas nécessairement de force artistique, mais je savais que j’étais capable de pédaler longtemps et c’est ma façon d’aider mon pays natal. » — Une citation de Dariy Khrystyuk

Il s’était donné comme objectif d’amasser 4 $ pour chaque kilomètre pédalé. Avec plus de 25 000 $ amassés, l’objectif a largement été dépassé.

Le Lévisien d'adoption, qui étudie d'ailleurs pour devenir enseignant en éducation physique, s'est entraîné tout l'hiver pour sa grande traversée. J’avais ce projet-là en tête depuis longtemps , mentionne-t-il.

« J’avais un peu sous-estimé la difficulté du trajet, mais bon, le corps s’adapte et on n’a pas le choix d’avancer. » — Une citation de Dariy Khrystyuk

La plus longue distance que j’avais faite avant ce trajet-là, c’est 120 km , ajoute-t-il en souriant.

Dariy Khrystyuk s'est préparé pendant des mois pour l'occasion. Photo : Radio-Canada / Camille Boutin

Surmonter les obstacles

Pendant que Dariy prend des photos avec la douzaine de personnes qui sont venues le féliciter, le remercier et l'encourager pour les quelque 500 kilomètres restants, France Bernard raconte quelques obstacles auxquels il a dû faire face.

Le virus qui l'a cloué au lit pendant deux semaines et son face-à-face avec un ourson et sa maman font partie du récit rocambolesque. Les feux de forêt dans l'ouest du pays l’ont aussi ralenti. La fumée affectait la vitesse du trajet, explique le jeune homme de 23 ans.

Je pensais être beaucoup plus solitaire quand j’ai imaginé ce voyage, mais contre toute attente, j’ai été accueilli presque tous les soirs, que ce soit par des Canadiens ou des Ukrainiens , raconte-t-il, penché sur son vélo. Ça a vraiment été une belle surprise!

Une douzaine de personnes se sont donné rendez-vous à la flamme du centenaire, à Ottawa, pour accueillir le cycliste. Photo : Radio-Canada / Camille Boutin

Malgré les liens qu'il a tissés à travers le pays, le fait d'être séparé de ses proches pendant sept semaines aura été la partie la plus difficile. Heureux de les retrouver, il craint toutefois de s'ennuyer de ses journées pleines d'émotions et d'adrénalines.

Plus je m’approche de la maison, plus j’ai peur de ce qui m’attend là-bas , confie le cycliste. Ça va être un retour à la routine et au calme!

Il remercie chaleureusement toutes les personnes qui ont croisé son chemin, qui l’ont accueilli ou qui ont donné pour la cause. Ça n’aurait jamais été une réussite comme ça l’est, si ce n’était pas de toutes les personnes autour de moi , lance-t-il.

Avant de laisser repartir le jeune homme vers son dernier arrêt de la journée, Mme Spirina, pianiste de formation, a entonné l'hymne national ukrainien, accompagné par toutes les personnes rassemblées pour l'occasion.