Les plans d’eau ont fait de nombreuses victimes dans l’Est-du-Québec depuis la fin de l’hiver. La Société de sauvetage souligne que le nombre de noyades dépasse déjà les chiffres de l’an dernier et l’été n’est pas encore commencé.

Parmi ces noyades, on compte les cinq victimes du drame à Portneuf-sur-Mer au début du mois et la noyade du pêcheur à Carleton-sur-Mer vendredi dernier.

Trop souvent, lors de drames semblables, les victimes ne portaient pas de vêtement de flottaison individuel (VFI), selon le directeur général de la Société de sauvetage du Québec, Raynald Hawkins.

Huit fois sur 10, les gens ne portaient pas ou ne portaient pas correctement cette veste de flottaison-là. Plus souvent qu'autrement, les pêcheurs sont assis dessus parce que ça fait un petit coussin , constate-t-il.

« Ma recommandation, elle est universelle. Peu importe le genre, peu importe l'âge, portez votre veste de flottaison. C'est ce qui va faire la différence entre l'anecdote ou le drame. » — Une citation de Raynald Hawkins, directeur général de la Société de sauvetage du Québec

Le capitaine du Service incendie de la Ville de Carleton-sur-Mer, Marc Côté, ne compte plus le nombre d’interventions sur les plans d'eau pour sauver les gens dans la région.

La semaine dernière, les pompiers sont intervenus en vain. Un pêcheur qui était sur la rive a perdu pied. Ses bottes se sont remplies d’eau et il a été aspiré vers le fond.

Marc Côté croit que si le pêcheur avait porté une VFI , l’histoire aurait pu finir autrement.

C'est sûr que ça aurait donné de très grandes chances. Peut-être le temps de détacher ses bottes pour permettre d'enlever l'effet siphon […], mais je suis persuadé que le port de la veste de flottaison aurait sauvé une vie , affirme-t-il.

Cependant, le pompier recommande aussi aux pêcheurs d’avoir un couteau à portée de main. Si jamais ça se produit, juste couper ou faire une incision dans les bottes pour permettre à l’eau de s’évacuer va éviter de faire l’effet de parachute qui nous entraîne vers le fond , explique M. Côté.

Raynald Hawkins ajoute qu’il faut éviter d'être seul près d'un plan d’eau, sur un plan d'eau ou dans un plan d’eau. On observe que 50 % des victimes de la noyade étaient seules au moment de leur décès lié à l'eau, donc personne pour les extirper de l'eau, personne pour appeler le 911 , mentionne-t-il.

C'est peut-être la meilleure des recommandations que je peux vous faire , souligne-t-il. Si jamais vous tombez à partir de la rive ou par-dessus bord ou si vous êtes en difficulté sur un de nos plans d’eau, il y a quelqu’un qui peut déclencher des mesures d’urgence le plus rapidement possible, et qui sait, peut-être même vous sauver la vie.

Le directeur général de la Société de sauvetage du Québec, Raynald Hawkins (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Il ajoute que dans huit noyades sur 10, ce sont des hommes qui sont les victimes.

Le pêcheur émérite qui pêche depuis 20, 30, 40 ans sans que jamais rien ne lui soit arrivé, il devient, excusez-moi l’expression, notre prototype, notre client type, victime de la noyade , se désole-t-il.

Le fleuve Saint-Laurent

Le directeur et commandant de recherche et sauvetage de la Garde côtière auxiliaire, région Bas-Saint-Laurent-Gaspésie, Ted Savage, déplore que les personnes qui voguent sur le Saint-Laurent oublient trop souvent quelques règles de base avant de partir sur le plan d'eau.

Ted Savage, directeur et commandant en recherche et sauvetage de la Garde côtière auxiliaire, région Bas-Saint-Laurent-Gaspésie Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Aussitôt que vous arrivez dans le secteur de Cacouna, Rimouski, c'est la mer. C'est vraiment la mer! Donc, même les navigateurs très expérimentés qui arrivent dans notre secteur sont souvent surpris par la nature des conditions , affirme-t-il.

Il réitère lui aussi l’importance de porter la VFI , en particulier sur le fleuve et le golfe du Saint-Laurent. En eau froide, la flottabilité est moins grande, explique-t-il.

Ted Savage, qui cumule 35 ans d'expérience en sauvetage, rappelle par ailleurs aux plaisanciers d'avertir leurs proches en cas de sortie sur l'eau. Il faut toujours avoir au moins un plan de route, avertir les gens qu’on sort, comment on est vêtu, dans quel type d’embarcation, avec combien de personnes à bord. Tous les petits détails qui aident si jamais vous manquez à l’appel , énumère-t-il.

Enfin, il encourage les usagers à étudier les règles de base de la sécurité nautique d'année en année afin d'éviter le pire. L’hypothermie, les techniques de survie, le port du VFI , les manières de communiquer si jamais quelque chose arrive , recommande Ted Savage.

Selon les informations de Jean-François Deschênes