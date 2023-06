Depuis des mois, les cambriolages se multiplient à un rythme effarant autour de Saint-Quentin. Une situation qui inquiète les commerçants et les citoyens, qui se retrouvent à chaque fois avec des pertes de plusieurs milliers de dollars.

Marc Beaulieu, un citoyen de Saint-Quentin, en a ras le bol. Il vient déposer une plainte à la police pour un autre vol survenu dans sa communauté. On a volé un VTT et une scie mécanique à son chalet durant le week-end.

« Je suis rendu que je me sens menacé. Je ne me sens plus en sécurité. » — Une citation de Marc Beaulieu, citoyen de Saint-Quentin

Marc Beaulieu devant son chalet. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

Deux cambriolages ont aussi été commis à la quincaillerie Home Hardware à Saint-Quentin. Des outils d’une valeur dépassant les 5000 $ ont été volés.

Dans le commerce Escompte GT, qui vend des vêtements, chaussures et des articles de sports et de travail, de la marchandise valant plus de 12 000 $ a été subtilisée.

Seuls 130 mètres séparent le Centre De Rénovation Home Hardware et le commerce Escompte GT. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

Dans un communiqué en mai, la GRC de Saint-Quentin signalait également que de multiples boîtes de parfum avaient été volées en mars dans un commerce de la rue Canada.

Plusieurs autres commerçants ont confirmé avoir été victimes de vols, mais ont préféré ne pas accorder d’entrevue.

Là, ils ont fait les sucreries, ils ont fait les chalets, ils ont fait les commerçants. Partout à Kedgwick et à Saint-Quentin. Ça va être quoi next ? Ça va être les maisons privées ? , se questionne Marc Beaulieu. C’est assez, il faut que ça arrête.

L’aide du public est primordiale

La GRC de Saint-Quentin affirme faire des progrès dans ses enquêtes sur les vols.

Récemment, on a effectué une arrestation , confirme le sergent Yannick Gagnon. Malheureusement, l’arrestation n’a pas mis un terme aux activités.

Le sergent Yannick Gagnon de la GRC de Saint-Quentin. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

Les autorités policières souhaitent maintenant obtenir une plus grande collaboration des citoyens.

On veut que la population n’ait pas peur de parler à la police , implore Yannick Gagnon.

Marc Beaulieu abonde dans le même sens et pense que les citoyens doivent collaborer pour que cesse cette épidémie de vols.

Les gens m’en parlent. Ils connaissent les noms, puis ils savent ce qui se passe, puis ils voient toutes sortes d’affaires, mais ne rapporte rien à la police , avance-t-il. Faut rapporter à la police.

La ville de Saint-Quentin a quant à elle publié un communiqué enjoignant la population à mieux protéger ses biens et à signaler tout méfait à la police.

Les actes de vandalisme qu’ont subis les propriétaires d’établissements commerciaux sont déplorables. Les membres du Conseil souhaitent ardemment qu’il ne soit pas répété et pour ce faire, nous devons tous travailler en étroite collaboration avec les membres de la GRC , écrit la mairesse, Nicole Somers.

D'après le reportage de Serge Bouchard