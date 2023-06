Découvrir les cultures autochtones du parc Stanley depuis son téléphone

Le tourisme autochtone et la technologie se marient pour donner naissance à une application interactive pour téléphone intelligent, Talaysay Tours App. L'entreprise de tourisme autochtone, qui offre des visites guidées depuis plus de 20 ans, espère ainsi partager les histoires et cultures autochtones du parc Stanley.

Un reportage de Daphné Dossios

L'application raconte la véritable histoire de cette région, dans sa longue continuité , explique la directrice de l'entreprise à l'origine du projet, Candace Campo, des Nations Sechelt et Squamish.

Restaurer l'histoire autochtone du parc Stanley s'inscrit dans le processus plus large de réconciliation, ajoute-t-elle.

Grâce à l'application, les visiteurs peuvent découvrir l'histoire du parc Stanley depuis une perspective autochtone. Photo : Radio-Canada / Daphné Dossios

Déconstruire l’histoire selon la perspective des colons

Le parc Stanley est fréquemment présenté depuis la perspective allochtone, précise Sébastien Desnoyers-Picard, vice-président de l'Association Touristique Autochtone du Canada, basée en Colombie-Britannique.

« Souvent, c'est la version des colons, c'est la version des livres d'histoires. Ce n'est pas la version autochtone, qui vient de nos gens qui ont habité ces territoires-là pendant des milliers d'années. » — Une citation de Sébastien Desnoyers-Picard, membre de la Nation Huron-Wendat

À travers divers jeux, les visiteurs du parc pourront en apprendre davantage sur les totems, les plantes, mais aussi la géographie autochtone du parc, explique Tamar Kozlov, chargée de la production du contenu.

Les utilisateurs pourront également découvrir divers mots en langues autochtones, accompagnés de leurs prononciations. Grâce à une fonctionnalité basée sur la géolocalisation, des vidéos explicatives apparaîtront dès que les visiteurs se trouvent à un point d'intérêt du parc, ajoute la productrice du contenu.

Tamar Kozlov est responsable de la production du contenu pour l'application Talaysay Tours. Photo : Radio-Canada / Daphné Dossios

Combler le manque de guides autochtones

Candace Campo dit que l’application permet également de combler la disponibilité limitée des guides autochtones qui empêche de répondre à un nouvel engouement pour les cultures autochtones.

Elle précise qu'à certaines périodes de l'année, les guides doivent retourner dans leur communauté pour être avec leurs familles et participer aux cérémonies et aux rassemblements culturels.

Sébastien Desnoyers-Picard souligne que le manque d'effectif préoccupe dans le monde du tourisme autochtone, en pleine effervescence depuis ces dernières années.

Candace Campo, des Nations Sechelt et Squamish, est la directrice de l'entreprise de tourisme autochtone Talaysay Tours. Photo : Radio-Canada / Daphné Dossios

Utiliser les technologies à notre escient, c'est quelque chose qu'on tente de faire de plus en plus et de mieux en mieux pour venir pallier les ressources humaines , dit-il.

Pour lui, le développement de cette application illustre l'équilibre à trouver entre protéger les traditions et savoirs ancestraux tout en adaptant les cultures autochtones aux réalités du monde d'aujourd'hui.

« Comme dans n'importe quelle culture, on ne peut pas rester figé dans le temps. Il faut avancer, tout en gardant le chemin que nos ancêtres nous ont tracé. » — Une citation de Sébastien Desnoyers-Picard

L'application est financée par Creative BC et une campagne de dons en ligne qui a déjà permis de récolter plus de 10 000 dollars. Talaysay Tours App peut être téléchargée sur Iphone et Android.