Nutrinor et Gilbert Énergie se lancent dans l’énergie éolienne

La coopérative Nutrinor se joint à l'entreprise Gilbert Énergie pour former une société qui aura pour objectif de développer des projets d’énergie verte, notamment dans le secteur éolien.

La priorité de la nouvelle co-entreprise, nommée Nutrinor-Gilbert Énergies renouvelables, sera de repérer, parmi les espaces disponibles au Saguenay-Lac-Saint-Jean, des terrains favorables au déploiement d’éoliennes.

La région présente un très fort potentiel pour la production de cette énergie renouvelable , a indiqué la nouvelle pousse dans un communiqué.

C’est une priorité commune à nos deux entreprises de s’inscrire concrètement dans la transition énergétique en diversifiant nos activités et de répondre à une demande en énergie verte de plus en plus forte , a noté Jacques Gauthier, le président de Gilbert Énergie, qui assurera également la présidence du nouveau joueur.

« La filière éolienne est une clé pour un développement socio-économique plus responsable et durable. » — Une citation de Jacques Gauthier, le président de Nutrinor-Gilbert Énergies renouvelables

Le patron du regroupement a également souligné que l’acceptabilité sociale sera au cœur de son action et que des consultations citoyennes feront partie de sa démarche de prospection.

Marché prometteur

En mars 2023, Hydro-Québec avait mis au jour qu’elle retenait sept nouveaux projets, éoliens pour la plupart, afin de produire de 1300 mégawatts. Le ministre de l'Économie et de l'Énergie, Pierre Fitzgibbon, avait par la suite annoncé le lancement d’un nouvel appel d’offres visant à générer 1500 mégawatts supplémentaires.

La coopérative Nutrinor et l’entreprise Gilbert Énergie ne sont pas les seuls acteurs du milieux économiques à miser sur la force du vent dans la région. La Société de l'énergie communautaire du Lac-Saint-Jean a affirmé, en juin 2022, qu’elle souhaitait se tailler une place dans ce secteur en expansion, en se dotant d’une nouvelle structure.