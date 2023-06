La SuperFrancoFête de retour pour une deuxième année

Animé par Roch Voisine, Cœur de pirate, Gims (Congo/France) et Mentissa (Belgique), le spectacle comptera 40 chansons interprétées par des artistes d’ici et d’ailleurs.

Parmi eux, notons la présence de Diane Dufresne, Khaled (Algérie), Axelle Red (Belgique), PatriceMichaud, Emilie-Claire Barlow (Ontario), Ycare (Sénégal/Liban/France), Claudio Capéo (France), Sarahmée et Pierre de Maere (Belgique).

Ce qui a été mon leitmotiv dans la création de ce spectacle, ce sont les rencontres. C’est ce qui est ressorti des artistes de l’an dernier, raconte Isabelle Viviers, directrice artistique. Ce sera la rencontre de plusieurs mondes, de plusieurs styles avec des duos inédits. Ce sera surprenant!

Catherine Vallières-Roland, la conseillère municipale responsable du dossier de la culture, Isabelle Viviers, directrice artistique et productrice du spectacle de la SuperFrancoFête, Sylvain Parent-Bédard, président et chef de la direction chez SISMYK et Jean-François Blais, metteur en scène et réalisateur de l'événement. Photo : Radio-Canada / Valerie Cloutier

Par exemple, Diane Dufresne partagera la scène avec le groupe Radio Radio, et le rappeur Gims performera aux côtés de la soprano Marie-Josée Lord. Ce sera festif et touchant [...] le plaisir contagieux est trop important , commente à son tour Jean-François Blais, réalisateur et metteur en scène.

Engouement convaincant… et grandissant

En nouveauté cette année, la SuperFrancoFête sera rediffusée à heure de grande écoute sur France Télévisions.

Des téléspectateurs de la France et des pays d’outre-mer de la France pourront donc assister au spectacle. On peut s’attendre à quelques millions de téléspectateurs supplémentaires, précise Sylvain Parent Bédard, président et chef de la direction SISMYK, la division musicale de ComediHa!. C’est un beau signe pour la crédibilité, la croissance et la stabilité de l’événement.

Félix Leclerc, Robert Charlebois et Gilles Vigneault à la Superfrancofête de 1974 Photo : Radio-Canada

L’an dernier, 50 000 personnes s’étaient inscrites au tirage au sort pour mettre la main sur des billets; 5000 d’entre elles avaient pu assister au spectacle à l’Agora. Selon M. Parent Bédard, près de 2 millions de téléspectateurs québécois et canadiens ont pu voir le spectacle de 2022. Cette réponse positive a motivé l’équipe à renouveler l’expérience. La réaction du public présent à l’Agora, les 50 000 demandes de billets, les artistes qui ont participé, la finale de l’événement de l’année passée… c’est quelque peu devenu presque une évidence qu’on allait reconduire le tout , indique M. Parent Bédard.

Les inscriptions pour mettre la main sur des billets de la SuperFrancoFête débuteront le 20 juin à 10 h. Un premier tirage aura lieu le 7 juillet.