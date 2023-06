Une famille chilienne établie à Québec menacée d’expulsion

Victimes de menaces après avoir participé à un soulèvement populaire au Chili, Elvira Margoth Vargas Montiel, Jorge Luis Veas Gonzalez et leurs deux enfants ont choisi le Canada pour refaire leur vie.

Après s’être vu refuser une première demande d’asile en août 2022, l’appel du jugement a aussi été rejeté il y a quelques mois. La famille Veas-Vargas a appris le 12 juin qu'elle devrait quitter le Canada au plus tard dans le prochain mois.

On arrive ici en attendant une nouvelle vie, et c’est ça qu’on a réussi à faire, mais le fait de devoir partir ça nous choque , témoigne avec émotion Thamara Alejandra Veas Vargas. La jeune femme de 21 ans est au Cégep et souhaite poursuivre des études en médecine à l'université.

La famille Veas Vargas est arrivée au Canada il y a près de trois ans. Photo : Gracieuseté : Thamara Alejandra Veas Vargas

C’est vraiment dur parce que j’ai beaucoup d’amis ici. Je me sens très intégré , ajoute son frère de 15 ans Joaquin Esteban Veas-Vargas qui fréquente l’école secondaire De Rochebelle.

Le père, Jorge, travaille comme technicien informatique au CIUSSS de la Capitale-Nationale. Elvira, la mère, a lancé son entreprise d’entretien ménager en plus de travailler en restauration, tout comme sa fille.

Démarches de la dernière chance

La famille multiplie les démarches pour rester. L'avocate qui la représente tentera de repousser la date d’expulsion afin de présenter une demande d’accueil pour considération humanitaire. Il faut démontrer à quel point la famille est intégrée au travail, dans des activités bénévoles , donne en exemple Me Chantal Collard.

Amis, employeurs, enseignant et collègue de classes sont venus montrer leur soutien à la famille dans un parc de Sainte-Foy lundi après-midi. Photo : Radio-Canada / Guylaine Bussière

Les Veas-Vargas peuvent heureusement compter sur de multiples appuis dans leur démarche. Ils ont reçu une soixantaine de lettres d'amis et de leurs employeurs respectifs. Un élément qui peut aider leur dossier, assure Mme Collard qui demeure positive.

L’enseignante de mathématique de Joaquin, Ariane Pouliot, espère bien que la famille évitera l’expulsion. Je trouve ça triste de voir que ce sont des gens qui sont intégrés, qui ont fait l’effort d’apprendre le français, ajoute-t-elle. C’est des gens comme ça dont on a besoin.

L'appui de leur communauté est inestimable pour la famille. C’est vraiment réconfortant parce qu'on est dans un moment difficile de notre vie , lance le père de famille Jorge Luis Veas Gonzalez.

Plusieurs dossiers refusés

L’avocat en immigration Maxime Lapointe souligne qu’il y a de 50 à 60 000 demandes d'asile annuellement au Canada et qu'environ 60 % des dossiers sont approuvés. Il y a plusieurs dizaines de milliers de réfugiés qui sont déboutés , indique M. Lapointe.

Un demandeur d’asile ne peut toutefois changer son statut pour obtenir celui de travailleur étranger, souligne l'avocat Maxime Lapointe. Photo : Radio-Canada / Camille Carpentier

Pour M. Lapointe, la pénurie de main-d’œuvre est plus forte que l’urgence de déporter des gens qui ont une demande d’asile refusée surtout quand on sait que le fédéral travaille sur un programme de régularisation des sans-papiers.

Avec la collaboration de Guylaine Bussière et Camille Carpentier