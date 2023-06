Le premier ministre Justin Trudeau s'est rendu lundi dans les environs de Halifax pour rencontrer des pompiers et d'autres premiers intervenants impliqués dans la récente bataille contre l'incendie de forêt le plus dévastateur de l'histoire de la province. Il les a remerciés pour leur travail dans la lutte contre l'incendie de forêt qui s'est déclaré le 28 mai, détruisant 150 maisons et forçant plus de 16 000 personnes à évacuer la région.