Croisières hivernales à La Baie : pas d’inquiétudes pour la pêche blanche

Le bateau Commandant Charcot fera quatre passages dans le fjord de janvier à mars 2025. Le navire devrait revenir aux deux ans.

Il naviguera dans le chenal utilisé par Rio Tinto et les 200 touristes débarqueront directement sur la glace. Il n'accostera donc pas au quai Agésilas-Lepage comme le font les autres navires du printemps à l'automne.

La nouvelle a d’abord été annoncée en matinée par l'Association des croisières du Saint-Laurent.

Le Commandant Charcot est déjà habitué à faire ce type d'opérations-là. Il le fait en Antarctique, il le fait dans d'autres destinations du monde. On a une glace qui est épaisse dans la baie des Ha! Ha! Le navire va s'ancrer, il y a une passerelle qui va débarquer sur les glaces, les passagers vont circuler directement sur la glace , a expliqué Priscilla Nemey, présidente-directrice générale de Promotion Saguenay.

Le navire Le Commandant Charcot parcourt les mers glacées. Photo : Site web / PONANT

Cette méthode rassure l’organisme Promotion pêche, souligne son président Rémi Aubin.

Moi, je m'imaginais le Queen Mary II débarquer au quai d'escale. Non non, ce n'est pas ça. On m'a bien rassuré. On m'a dit que c'est bien à partir de la voie navigable. Il y a déjà des bateaux sur la voie navigable. Il n'est pas question d'aller casser de la glace et de nous briser notre glace , a commenté Rémi Aubin, président de Promotion pêche.

Durant l'hiver, des navires continuent à livrer leur cargaison de bauxite aux installations portuaires de Port-Alfred.

Contact Nature, qui gère les deux villages de pêche dans la Baie des Ha! Ha!, croit que les pêcheurs ont été entendus.

On ne veut juste pas que ça puisse causer préjudice à la saison. Tant que cet élément-là sera respecté, je pense qu'il n'y aura pas de problème , a indiqué Marc-André Galbrand, directeur général de Contact Nature.

Ces croisiéristes seront de passage à Saguenay durant trois jours et deux nuits.

Avec les informations de Claude Bouchard et Maxime Hébert-Lévesque