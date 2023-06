Une semaine importante pour les BlackJacks d’Ottawa

Les BlackJacks vont rendre visite à leurs rivaux de Scarborough et de Niagara, mardi et samedi. Entre-temps, ils vont accueillir, jeudi, l’Alliance de Montréal sur le parquet de la Place TD.

On a la chance de se distancer des autres équipes , a résumé l’entraîneur-chef James Derouin.

James Derouin dirige les BlackJacks l'été. Pendant l'année scolaire, il s'occupe des Gee-Gees de l'Université d'Ottawa. (Photo d'archives) Photo : BlackJacks d'Ottawa

Il en est à son troisième été au sein de la formation ottavienne, qui connaît actuellement ses meilleurs moments depuis sa venue dans la CEBL . Leur fiche de quatre victoires et trois défaites leur permet d’être campés au sommet de la Conférence de l’Est.

C’est spécial, c’est certain, mais il n’y a pas de trophée à l’équipe qui est au premier rang après sept matchs. C’est mieux qu’avant, mais on a encore beaucoup de travail à faire , a dit le chef d’orchestre qui est également à la tête du programme masculin des Gee-Gees de l’Université d’Ottawa.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que James Derouin a bien communiqué son message à ses joueurs, les avisant de ne pas se satisfaire de peu, alors que la coupe est loin de leurs lèvres. L’un de ses protégés, le Montréalais James Jean-Marie, abonde dans le même sens.

On est premier dans l’Est, oui, mais on n’est pas satisfaits. On doit améliorer notre jeu défensif et notre offensive pour faire encore mieux que ça et finir au sommet de la CEBL , a dit le grand basketteur de 2,03 mètres (6 pieds 8 pouces).

Le Montréalais James Jean-Marie a fait un retour au pays après une carrière universitaire aux États-Unis. Photo : Radio-Canada / Charles Lalande

Apprendre de la défaite

Les BlackJacks avaient remporté leurs trois premiers matchs à domicile, cette saison, avant de perdre le quatrième, samedi, contre les River Lions de Niagara.

Joueurs et entraîneurs n’ont pas pris le temps de ruminer la défaite, focalisant aussitôt leurs énergies sur la partie de mardi soir, à Scarborough.

J’y ai beaucoup pensé, dimanche, lors de la fête des Pères , a rigolé James Derouin en parlant du revers de samedi. Je me disais que c’était une bonne chose de rejouer mardi. Parfois, quand un coach réfléchit trop après une défaite, cela peut être négatif pour une équipe.

Kadre Gray est l'un des vétérans cette saison pour les BlackJacks d'Ottawa. (Photo d'archives) Photo : gracieuseté/CEBL

Pour expliquer le revers des siens, l’entraîneur-chef n’est pas passé par quatre chemins : au final, on a tout simplement perdu contre une très bonne équipe . On était dans le match lors des trois premiers quarts. Au tout dernier, Niagara a fait les gros jeux pour l’emporter.

James Jean-Marie a assuré que ses coéquipiers et lui ont beaucoup appris de cette défaite. De retour à l’entraînement lundi, les joueurs des BlackJacks ont travaillé afin de resserrer leur défense, ce qui a fait défaut samedi, le tout dans la bonne humeur.