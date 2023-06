Construction Longer félicitée pour ses chantiers plus verts

Grâce à cette pratique novatrice, l'entreprise vient d'obtenir la certification BCorp, qui félicite ses efforts de contribution au développement durable. Il s'agit d'une première au Québec pour une entreprise de construction. Un titre qui vient toutefois avec de nombreuses exigences sur les plans environnemental et social.

On ne veut pas s'afficher comme modèle, mais on veut montrer l'exemple, prouver que c'est faisable. L'industrie de la construction est en rattrapage par rapport à d'autres. Étant un gros émetteur de GES et de déchets, c'est important que toute l'industrie mette l'épaule à la roue , a expliqué le président-directeur général, Pierre-Luc Auclair.

Radio-Canada a visité le chantier de 116 logements abordables des Habitations Suzanne-Thériault, situé sur la rue Galt Ouest à Sherbrooke.

« On trie le métal, le bois ainsi que les métaux ferreux et non ferreux. C'est inspirant de voir qu'on est capables de contribuer au développement durable sur des projets de cette envergure-là. » — Une citation de Francis Delisle-Beaulieu, surintendant de chantier aux futures Habitations Suzanne-Thériault

Avant, on avait des chutes à déchets, qui envoyaient tout dans le même conteneur. On n'avait donc aucun recyclage. [...] Ça s'en allait au site d'enfouissement, ce qui était vraiment mauvais pour l'environnement , a raconté le surintendant de chantier aux futures Habitations Suzanne-Thériault, Francis Delisle-Beaulieu.

Cette façon de trier les matériaux à la source réclame davantage de travail. Des bennes à chaque étage et des manœuvres supplémentaires pour la récupération sont nécessaires. Ces efforts valent cependant la peine selon le président-directeur général de la compagnie.

Les métaux qui ont une bonne valeur qui sont triés et [peuvent être vendus] et ça permet d'absorber les coûts supplémentaires engendrés. On travaille fort aussi pour récupérer notre bois. Pour le gypse, malheureusement, il n'y a pas vraiment de façon de le recycler encore au Québec.

En s'engageant dans cette voie, Construction Longer a pu, depuis 2020, détourner 2300 tonnes de déchets des sites d'enfouissement.

Dans la tête de plusieurs, le développement durable augmente les coûts, mais non. Il y a une façon de le faire correctement. C'est en partageant toutes ces choses que l'industrie va emboîter le pas sans avoir peur d'augmenter ses coûts , a-t-il ajouté.

Selon la directrice du développement organisationnel chez Construction Longer, Julie Fouquet, d'autres efforts doivent être déployés pour verdir les chantiers au Québec.

Les milieux de construction, de rénovation et de démolition, depuis 2018, c'est 40 % d'augmentation des déchets produits. On est donc dans une industrie où il y a beaucoup à faire.

« Chaque petit geste compte. » — Une citation de Julie Fouquet, directrice du développement organisationnel chez Construction Longer

Rapidement, les employés ont adhéré aux valeurs mises de l'avant par l'entreprise. Pour nous, c'est beaucoup de gestion de nos matériaux, mais on est satisfaits de ça et on est contents, parce qu'on voit dans le futur , a témoigné l'un d'eux, le menuisier-charpentier Martin Noël.

